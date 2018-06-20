Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 20 июня.

Калужская область закупит 10 новых комплексов для фиксации нарушений на дорогах. Опубликована информация, где именно они будут установлены.

Голубые экраны почернеют. Аналоговое вещание ТВ скоро отключат. Подробнее в этой новости.

Шива и Марго принесли удачу России и Сенегалу. А наш конкурс животных-предсказателей продолжается!

Жуть в Калуге. «Мицубиси» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину на улице Телевизионной.

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