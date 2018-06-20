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Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ

20.06.2018 20:00 0 425 Дмитрий Ивьев
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 20 июня.

Калужская область закупит 10 новых комплексов для фиксации нарушений на дорогах. Опубликована информация, где именно они будут установлены.

Голубые экраны почернеют. Аналоговое вещание ТВ скоро отключат. Подробнее в этой новости.

Шива и Марго принесли удачу России и Сенегалу. А наш конкурс животных-предсказателей продолжается!

Жуть в Калуге. «Мицубиси» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину на улице Телевизионной.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 22 июня, 10:30
Спектакль "Пеппи длинный чулок"
Дом музыки
пт 22 июня, 16:00
Цирк-шапито "Антре"
Калуга
сб 23 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 23 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха

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чт 21 июня, 19:00
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пт 22 июня, 19:00
Концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе»
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