Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 20 июня.
Калужская область закупит 10 новых комплексов для фиксации нарушений на дорогах. Опубликована информация, где именно они будут установлены.
Голубые экраны почернеют. Аналоговое вещание ТВ скоро отключат. Подробнее в этой новости.
Шива и Марго принесли удачу России и Сенегалу. А наш конкурс животных-предсказателей продолжается!
Жуть в Калуге. «Мицубиси» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину на улице Телевизионной.
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Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка 19.06.2018 20:00
Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой 18.06.2018 20:00
Картина дня: в Калугу идёт тёплая погода 15.06.2018 20:00
Картина дня: сенегальцы прилетели, немец ещё едет 13.06.2018 20:00
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