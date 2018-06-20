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«Мицубиси» сбил пешехода и врезался в припаркованную машину

20.06.2018 15:54 3 1467 Дмитрий Ивьев

Около 16:40 во вторник, 19 июня, на улице Телевизионной в Калуге под колёса «Мицубиси» попал мужчина.

По предварительным данным, он шёл по проезжей части, когда его сбил водитель иномарки. После этого «Мицубиси» врезался в припаркованную «Тойоту».

Инцидент попал на запись камеры наблюдения. Видео выложили в группе «Калуга жесть».

По сообщению очевидцев, у пострадавшего пешехода диагностированы переломы. Он находится в больнице. Водитель «Мицубиси», по предварительным данным, мог быть пьяным.


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Тэги: дтп происшествие
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