Шива и Марго принесли удачу России и Сенегалу

Наши футбольные оракулы, волчица Шива и кошка Марго, накануне напророчили победы сборным России и Сенегала. И они оказались абсолютно правы! Сенегальцы уверенно разобрались с поляками (2:1), а Россия в блестящем стиле разбила Египет (3:1).

Наша команда практически на 100% обеспечила себе выход в 1/8 финала. Помешать ей могут только поражение от Уругвая при двух разгромных победах Саудовской Аравии над теми же Уругваем и Египтом. Однако такое стечение обстоятельств маловероятно.

В первом раунде плей-офф Россия сыграет, скорее всего, с Испанией или Португалией.

Отметим, что сборная России уже установила несколько рекордов. Ещё никогда наша команда не побеждала дважды на одном чемпионате мира. И ещё никогда в истории хозяйка первенства не стартовала настолько уверенно. Команда Станислава Черчесова побила рекорд итальянцев 1934 года. Тогда они завершили первые два матча с разницей мячей 8:2.

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