Россия – Египет: кого волчица Шива объела в этот раз

В преддверии стартового матча Чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия мы объявили конкурс на соискание питомца - обладателя звания «Оракул-2018» и выдвинули в кандидаты волчицу Шиву, которая живет в Калуге.

Напомним, мы поставили перед ней две миски с едой и установили рядом флаги России и Саудовской Аравии. По нашей задумке, из какой миски Шива откушает первой, тот и станет победителем матча.

В итоге волчица выбрала миску саудитов, а к российской притронулась далеко не сразу. Сначала побегала вокруг, потом порыла землю рядом и только после этого съела содержимое, напророчив таким образом, как мы думали, победу Саудовской Аравии.

Но по итогам сборная России победила саудитов с разгромным счётом 5:0. То есть, получается, Шива ошиблась?

Однако если подумать, то ошиблась не Шива, а мы. Посудите сами, для определения победителя мы использовали схему, по которой свои безошибочные предсказания делал осьминог Пауль. Однако осьминог – существо не по земле ходящее, а в воде плавающее. А у них там, в морях-океанах, всё совсем иначе, всё очень даже по другому, совсем не как у людей.

Они, в пенах волн бултыхающиеся да по дну морскому гуляющие, даже дышат не воздухом, а водой. Чувствуете разницу в подходах к жизни? Вот о том и речь.

Может, по их мокрым понятиям, чью кормушку опустошили, тот и победитель, но любое земное существо в здравом уме вам скажет, хоть ночью его разбуди, что кого объели, тот и лох. И уж никак не победитель.

Получается, покойный осьминог-провидец попросту сбил нас с толку, а Шива все сделала правильно - объела проигравшего.

В таком свете становятся понятными её долгие нерешительные метания у миски сборной России. Видать, учуяла твердолобость Газинского и Дзюбы, хитроногость Черышева и апокалиптичность стандартов в исполнении Головина. В таких условиях даже волку стоит дважды подумать, можно ли тащить всякое у этих парней без риска получить по щам. :)

Накануне матча Россия – Египет мы учли свою ошибку и изменили трактовку предсказания. Согласно правильной, та команда, которую Шива объест первой, и будет предсказанным проигравшим.

Сказано – сделано. Миски наполнены, флажки расставлены, и волчица с низкого старта рванула объедать египтян. Прикончив их в доли секунды, не сбавляя темпа, Шива рванула к миске россиян.

Неужто будет ничья? Вполне может быть, но по тому, как Шива давилась российской едой, с трудом проглотив содержимое миски и растеряв часть в процессе так, что подбирать пришлось, можно надеяться, что Россия всё же победит.

Так что смотрим, болеем и проверяем прозорливость волчицы Шивы. Матч, напомним, начнется сегодня, 19 июня, в 21:00.

Но на этом у нас не всё. На наш конкурс пришло первое предсказание от калужан. В борьбу за титул «Оракул-2018» вступает киса Марго. Да не просто киса, а британской породы. Уж британцы точно в футболе разбираются. Его родина всё-таки.

В качестве матча предсказания для неё, хозяйка Юлия выбрала матч Сенегал – Польша. Марго потихоньку подкралась к мискам, поводила носом у сенегальской, но посчитала, что Польша будет послабее, и объела её.

Насколько Марго прозорлива, узнаем уже скоро. Начало матча Сенегал – Польша сегодня, 19 июня, в 18:00.

А вы, дорогие калужане, можете присылать свои предсказания на адрес 2018@kp.kaluga.ru. Тот, чей питомец угадает наибольшее количество победителей матчей, получит приз – сертификат в зоомагазин на 2000 рублей.