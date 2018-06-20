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Голубые экраны скоро почернеют: аналоговое вещание отключают

20.06.2018 14:39 16 4445 Сергей ПЕТРОВ
Голубые экраны скоро почернеют: аналоговое вещание отключают

На второй неделе следующего года жители области могут столкнуться с тем, что вместо привычных телеканалов в своих телевизорах они увидят чёрные экраны – трансляция общероссийских федеральных каналов в аналоговом формате с 10 января следующего года будет прекращена. Это произойдёт в рамках федерального проекта по переходу на цифровое телевизионное вещание. Об этом на брифинге 20 июня рассказала директор Калужского ОРТПЦ Елена ПЕТЬКИНА.

Кого затронет?

Впрочем, это нововведение коснётся далеко не всех. Во-первых, отключат аналоговое телевещание только для жителей населённых пунктов с населением меньше 100 тысяч человек. То есть в Калужской области аналоговое телевещание будет оставлено в городах Калуга и Обнинск.

По словам Елены Петькиной, строительство цифровой сети в Калужской области полностью завершено и 99% населения области уже имеют возможность смотреть телепередачи в цифровом формате.

На сегодня запущен первый мультиплекс, позволяющий принимать десять федеральных каналов в цифровом формате. В ноябре этого года планируется запуск второго мультиплекса, что позволит довести количество эфирных цифровых каналов в области до двадцати (в Калуге уже работают оба мультиплекса).

Во-вторых, ничего не изменится и для тех, кто смотрит телевизор по спутнику или по кабельным сетям.

И в-третьих, владельцам телевизоров, произведённых после 2013 года и поддерживающих стандарт цифрового эфирного телевидения DVB-T2 достаточно будет произвести перенастройку каналов, чтобы всё снова заработало.

Сколько это будет стоить?

Телевизоры, произведённые до 2013 года и не поддерживаюшие стандарт DVB-T2, принимать цифровой сигнал не смогут. Поэтому нужно будет либо купить новый телевизор, либо подключить старый через специальную телеприставку. Такое устройство можно приобрести в магазинах радиотоваров, его цена на сегодняшний день составляет от 800 до 1300 рублей.

Если ретранслятор находится на расстоянии ближе 10 км, кроме приставки достаточно комнатной антенны для дециметрового диапазона, если больше – нужно устанавливать внешнюю. Также уличная антенна необходима в том случае, если в квартире используется несколько телевизоров.

Сам приём цифровых телеканалов будет производиться бесплатно.

Как определить в каком режиме принимает сигнал ваш телевизор?

При просмотре передач на «Первом», НТВ или «Пятом канале» обратите внимание на логотип телеканала, обычно расположенный в правом верхнем углу. Если под ним стоит малозаметная буква «А», это означает, что в настоящее время ваш телевизор работает в аналоговом режиме.

Для чего это делается?

Самое главное – изображение, передаваемое цифровым каналом, заметно более чёткое, чем аналоговое. На практике это означает, что изображение по аналоговому каналу может меняться – быть хуже или лучше в зависимости от условий приема. Что касается цифрового вещания, то тут либо картинка на телеэкране есть и она идеальная, либо её нет вовсе. Таких привычных сельским жителям явлений как рябь или снег на телеэкране больше не будет.

Вторая задача – освободить эфирные частоты. Количество телеканалов и радиостанций растёт, а дециметровый диапазон имеет свой физический предел. В эфирном цифровом телевидении на одной частоте можно сформировать пакет из 10 телеканалов и 3 радиостанций, а в аналоговом режиме для каждого телеканала нужно выделять отдельную частоту.

Где получить подробную консультацию?

Более подробно о переходе на цифровое телевещание можно узнать, позвонив в областной консультационной центр по телефону: (4842) 90-90-19 либо на общероссийскую «горячую линию»: 8-800-220-2002.

Редакция «Перекрёстка» предупреждает: просмотр телевизора вредит вашему ментальному здоровью.


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Тэги: общество елена петькина
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