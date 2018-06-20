70 миллионов потратит область на новые комплексы фиксации нарушений ПДД

В скором времени на дорогах региона будут установлены новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. На их покупку областной бюджет готов выделить 71 миллион рублей. Такова начальная стоимость контракта, документация по которому размещена накануне на сайте госзакупок.
Всего планируется приобрести 10 аппаратно-программных комплексов (АПК) фиксации нарушений ПДД четырёх типов. АПК первого типа собираются установить на 290 км автодороги М-3 «Украина», а также в Калуге, на 2-м Городском проезде, в районе путепровода АО «КАДВИ».
Два комплекса фиксации нарушений второго типа появятся на 5 км Тульского шоссе (район деревни Секиотово) и в Обнинске, на улице Северной.
АПК третьего типа установят на автодороге «Калуга-Медынь» (в районе молочного завода «Большая перемена»), на подъездной дороге к Калуге в бору, в областном центре на улице Набережной (в районе дома №1 по 2 Берендяковскому переулку), на автодороге «1Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел» - Козельск» (деревня Нижнее Алопово) и на 120 км трассы М-3.
Комплекс фиксации ПДД четвёртого типа планируется установить на Треугольной площади в городе Обнинске (перекрёсток ул. Курчатова – проспект Ленина).
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 июля. Торги запланированы на 13-е число. Закупить оборудование победитель должен в течение 60 дней после подписания с ним контракта.
|
Рассыпающийся мост в деревне Белой отремонтируют 18.06.2018 16:51
Подготовка к реконструкции износковских дорог подходит к концу 18.06.2018 13:00
Открылось движение по развязке в Анненках 15.06.2018 12:17
Синие мосты стояли из-за ремонта дороги 13.06.2018 16:35
Маршрутки, которые помогают городу развиваться 08.06.2018 16:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Продается Форд Фокус 2 (рестайлинг)
Компьютерная мышь USB красная, с доставкой
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: