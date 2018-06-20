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70 миллионов потратит область на новые комплексы фиксации нарушений ПДД

20.06.2018 17:16 4 427 Оксана КОЛОСОВА
70 миллионов потратит область на новые комплексы фиксации нарушений ПДД

В скором времени на дорогах региона будут установлены новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. На их покупку областной бюджет готов выделить 71 миллион рублей. Такова начальная стоимость контракта, документация по которому размещена накануне на сайте госзакупок.

Всего планируется приобрести 10 аппаратно-программных комплексов (АПК) фиксации нарушений ПДД четырёх типов. АПК первого типа собираются установить на 290 км автодороги М-3 «Украина», а также в Калуге, на 2-м Городском проезде, в районе путепровода АО «КАДВИ».

Два комплекса фиксации нарушений второго типа появятся на 5 км Тульского шоссе (район деревни Секиотово) и в Обнинске, на улице Северной.

АПК третьего типа установят на автодороге «Калуга-Медынь» (в районе молочного завода «Большая перемена»), на подъездной дороге к Калуге в бору, в областном центре на улице Набережной (в районе дома №1 по 2 Берендяковскому переулку), на автодороге «1Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел» - Козельск» (деревня Нижнее Алопово) и на 120 км трассы М-3.

Комплекс фиксации ПДД четвёртого типа планируется установить на Треугольной площади в городе Обнинске (перекрёсток ул. Курчатова – проспект Ленина).

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 июля. Торги запланированы на 13-е число. Закупить оборудование победитель должен в течение 60 дней после подписания с ним контракта. 


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Тэги: авто камеры гибдд
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