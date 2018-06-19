Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 19 июня.

В Калуге пятилетний малыш получил сотрясение мозга на детской площадке. Инцидент произошёл в сквере Воронина. Элемент площадки не был закреплен несколько недель.

45-летний мужчина утонул в пруду. Он выпивал с друзьями и решил переплыть водоем. В одну сторону получилось, обратно – нет.

Сегодня вечером у сборной России решающий матч с Египтом. Калужская волчица Шива предсказала результат.

Трёхметровый футбольный мяч, установленный недавно возле Гагаринской развязки, пропал. Мы выяснили, что с ним случилось.

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