Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 19 июня.
В Калуге пятилетний малыш получил сотрясение мозга на детской площадке. Инцидент произошёл в сквере Воронина. Элемент площадки не был закреплен несколько недель.
45-летний мужчина утонул в пруду. Он выпивал с друзьями и решил переплыть водоем. В одну сторону получилось, обратно – нет.
Сегодня вечером у сборной России решающий матч с Египтом. Калужская волчица Шива предсказала результат.
Трёхметровый футбольный мяч, установленный недавно возле Гагаринской развязки, пропал. Мы выяснили, что с ним случилось.
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Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой 18.06.2018 20:00
Картина дня: в Калугу идёт тёплая погода 15.06.2018 20:00
Картина дня: сенегальцы прилетели, немец ещё едет 13.06.2018 20:00
Картина дня: большой футбол, чистая вода и новые зубры 09.06.2018 20:00
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