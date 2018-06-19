В Калуге пятилетний малыш получил сотрясение мозга на детской площадке

В субботу, 16 июня, пятилетний мальчик был госпитализирован после прогулки на детской площадке в сквере Воронина.

- Жена была у песочницы с младшим ребёнком-инвалидом, - рассказал отец пострадавшего мальчика Захар Громов. – Старший сын бегал с двоюродной сестрой. Жена его всё время видела, как тут хлоп, и он провалился. Будь она трижды суперменом, не успела бы его поймать.

Пятилетний мальчик забрался на детскую площадку, стенка одной из конструкций оказалась незакреплённой. В итоге он с неё упал.

- Кое-как, успокоив ребенка, мы ушли домой, откуда вечером уехали на «Скорой» в травму. Травматолог установил сотрясение головного мозга и направил к нейрохирургу, а тот в свою очередь выписал нам направление на госпитализацию. Сейчас у врачей есть подозрение, что у ребёнка не только сотрясение головного мозга, но и кровоизлияние. Ждём результатов МРТ.

После того, как сообщение о пострадавшем малыше попало в соцсети, стенку на детской площадке закрепили.

С родителями пострадавшего мальчика уже связывались полицейские.

Калужское региональное управление Следственного комитета сообщает, что проводит процессуальную проверку.

Фото автора.