45-летний мужчина утонул в пруду

19.06.2018 08:48 1074

Около 14:00 в понедельник, 18 июня, в Белкинском пруду в черте Обнинска утонул 45-летний мужчина.

Компания местных жителей решила отдохнуть на природе. С собой они взяли изрядное количество алкоголя и пришли к водоему.

Погибший мужчина, по словам его друзей, начал выпивать ещё накануне. Разгоряченный алкоголем, он решил переплыть водоем. Это ему удалось сделать. Однако, возвращаясь обратно, посередине пруда мужчина начал тонуть. Его друг бросился на помощь, но спасти тонувшего не удалось.

Спустя два часа тело подняли со дна спасатели.

Стоит отметить, что Белкинские пруды, несмотря на небольшой размер, по-своему коварны. Под водой там бьёт большое количество ключей. На берегу установлены таблички о запрете купания. Но люди, к сожалению, здесь гибнут ежегодно.

Автор: Александр Нефедов.