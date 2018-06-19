Трёхметровый футбольный мяч убрали, чтобы отремонтировать

Как мы рассказывали, сегодня утром в Калуге исчез трёхметровый надувной мяч, установленный накануне Чемпионата мира по футболу на развязке возле Гагаринского моста.
Некоторые наши коллеги предположили, что символ мундиаля стал добычей охотников за сувенирами. Ни в полиции, ни в горуправе эту информацию не комментировали.
Однако, как сообщила позже пресс-служба городской управы со ссылкой на начальника Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Калуги Игоря МАТВЕЕНКО, на самом деле мяч никто не крал – его демонтировали из-за повреждений.
- В настоящее время он передан подрядной организации для ремонта, - сообщает пресс-служба. – Она обещает отремонтировать мяч в кратчайшие сроки, после чего он вновь займёт своё прежнее место.
|
Россия – Египет: кого волчица Шива объела в этот раз 19.06.2018 14:15
Сенегал сыграет первый матч, а Россия – решающий 19.06.2018 12:51
В Калуге исчез трёхметровый футбольный мяч 19.06.2018 12:01
«Калуга» сменила главного тренера 18.06.2018 11:37
Матч Испания-Португалия покажут на большом экране в Калуге 15.06.2018 17:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: