Трёхметровый футбольный мяч убрали, чтобы отремонтировать

Как мы рассказывали, сегодня утром в Калуге исчез трёхметровый надувной мяч, установленный накануне Чемпионата мира по футболу на развязке возле Гагаринского моста.

Некоторые наши коллеги предположили, что символ мундиаля стал добычей охотников за сувенирами. Ни в полиции, ни в горуправе эту информацию не комментировали.

Однако, как сообщила позже пресс-служба городской управы со ссылкой на начальника Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Калуги Игоря МАТВЕЕНКО, на самом деле мяч никто не крал – его демонтировали из-за повреждений.

- В настоящее время он передан подрядной организации для ремонта, - сообщает пресс-служба. – Она обещает отремонтировать мяч в кратчайшие сроки, после чего он вновь займёт своё прежнее место.