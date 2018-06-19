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Трёхметровый футбольный мяч убрали, чтобы отремонтировать

19.06.2018 12:55 9 3393 Оксана КОЛОСОВА
Трёхметровый футбольный мяч убрали, чтобы отремонтировать

Как мы рассказывали, сегодня утром в Калуге исчез трёхметровый надувной мяч, установленный накануне Чемпионата мира по футболу на развязке возле Гагаринского моста.

Некоторые наши коллеги предположили, что символ мундиаля стал добычей охотников за сувенирами. Ни в полиции, ни в горуправе эту информацию не комментировали.

Однако, как сообщила позже пресс-служба городской управы со ссылкой на начальника Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Калуги Игоря МАТВЕЕНКО, на самом деле мяч никто не крал – его демонтировали из-за повреждений.

- В настоящее время он передан подрядной организации для ремонта, - сообщает пресс-служба. – Она обещает отремонтировать мяч в кратчайшие сроки, после чего он вновь займёт своё прежнее место.  


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Тэги: спорт чемпионат мира футбол игорь матвеенко
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Россия 
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Египет 
0:1
Екатеринбург
  Уругвай
Марокко 
0:1
Санкт-Петербург
  Иран
Португалия 
3:3
Сочи
  Испания

16 июня, суббота

Франция 
2:1
Казань
  Австралия
Аргентина 
1:1
Москва («Спартак»)
  Исландия
Перу 
0:1
Саранск
  Дания
Хорватия 
2:0
Калининград
  Нигерия

17 июня, воскресенье

Коста-Рика 
0:1
Самара
  Сербия
Германия 
0:1
Москва («Лужники»)
  Мексика
Бразилия 
1:1
Ростов-на-Дону
  Швейцария

18 июня, понедельник

Швеция 
1:0
Нижний Новгород
  Южная Корея
Бельгия 
3:0
Сочи
  Панама
Тунис 
1:2
Волгоград
  Англия

19 июня, вторник

Колумбия 
15:00
Саранск
  Япония
Польша 
18:00
Москва («Спартак»)
  Сенегал
Россия 
21:00
Санкт-Петербург
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Португалия 
15:00
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  Саудовская Аравия
Иран 
21:00
Казань
  Испания

21 июня, четверг

Дания 
15:00
Самара
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Франция 
18:00
Екатеринбург
  Перу
Аргентина 
21:00
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  Хорватия

22 июня, пятница

Бразилия 
15:00
Санкт-Петербург
  Коста-Рика
Нигерия 
18:00
Волгоград
  Исландия
Сербия 
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Калининград
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Бельгия 
15:00
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Ростов-на-Дону
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Германия 
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Англия 
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