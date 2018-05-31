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Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы

31.05.2018 20:00 0 534 Дмитрий Ивьев
Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 31 мая.

Из-за ремонта на подъездной дороге к Калуге от Киевской трассы образовались громадные пробки. Расстояние в несколько километров утром в четверг многие автомобилисты проезжали минимум за час.

Весна сегодня заканчивается, а лето... начнётся заморозками. Такое предупреждение опубликовало региональное управление МЧС. Спасатели просят аккуратнее пользоваться обогревателями.

Школа заплатит ученику 300 тысяч за моральный вред. Мальчик получил серьёзную травму на уроке физкультуры.

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На аэродроме под Калугой поселился медведь. Лётчики за ним присматривают уже несколько лет. На зиму даже помогают впасть в спячку.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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