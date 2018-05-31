Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 31 мая.
Из-за ремонта на подъездной дороге к Калуге от Киевской трассы образовались громадные пробки. Расстояние в несколько километров утром в четверг многие автомобилисты проезжали минимум за час.
Весна сегодня заканчивается, а лето... начнётся заморозками. Такое предупреждение опубликовало региональное управление МЧС. Спасатели просят аккуратнее пользоваться обогревателями.
Школа заплатит ученику 300 тысяч за моральный вред. Мальчик получил серьёзную травму на уроке физкультуры.
Калужские троллейбусы к чемпионату мира по футболу заговорили на английском языке. Сборную Сенегала у нас в городе ждут 12 июня.
На аэродроме под Калугой поселился медведь. Лётчики за ним присматривают уже несколько лет. На зиму даже помогают впасть в спячку.
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Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на мосту и новый памятник 29.05.2018 20:00
Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест 28.05.2018 20:00
Картина дня: жестокие дети и платная рыбалка 25.05.2018 20:00
Картина дня: поиски хорошей площадки и лошадь в колодце 24.05.2018 20:00
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