Аэромишка отметил новоселье под Воротынском

На аэродроме Орешково под Воротынском появился необычный жилец – медведь по кличке Мансур. Этот мишка довольно известен в соцсетях, у него даже есть собственные странички.
- Родом он из Тверской области, - рассказала нам руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Его подкинули совсем маленьким. В Твери медведи водятся. Но малыши оказываются у людей после того, как браконьеры убивают их мать. Иногда медвежат перепродают циркачам, иногда просто выкидывают.
Мансуру повезло, он попал к лётчикам. Сначала вместе с ними жил в Тверской области, потом – в Московской, а теперь оказался в нашем регионе.
- Мансур очень долго прожил у людей, - объясняет Вероника. - Лётчики держали его у себя на аэродроме. Они проконсультировались, как правильно ухаживать за медведем, как кормить. У него специальная диета, подавляющая агрессию. Для него сделали вольер. Сначала они пытались пристроить его в зоопарки. Но там мест нет. Каждый год подбрасывают медвежат, охотники, порой, приносят. К сожалению, по закону, если крупное животное не удалось пристроить, его надо пристрелить.
Лётчики даже нашли ему «приют» в Калужской области. Но оказалось, что медведя хотели забрать для притравки. Лётчики, конечно, его не отдали, да и больше не пытались найти ему другой кров.
- Московский зоопарк предоставил для медведя ветврача, который регулярно его осматривал. Все необходимые прививки ему сделаны. Животное здорово. Сотрудники зоопарка поделились методикой укладывания медведя на зиму спасть. Это обязательно! Мансур в первую спячку укладывался с большим трудом, а вторую перенёс неплохо, - добавляет Вероника. - Авиабазу в Тушино закрывают. Часть переносится в Орешково в Калужскую область.
Для Мансура в нашем регионе уже нашли ветврача, который в случае необходимости окажет медведю всю необходимую помощь. Вскоре для аэромишки привезут новенький вольер, сделанный по последнему слову техники.
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