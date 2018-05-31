Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Четверг, 31 мая
$ 62.64 0.37
72.53 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Аэромишка отметил новоселье под Воротынском

31.05.2018 11:29 3 1285 Елена Французова
Аэромишка отметил новоселье под Воротынском

На аэродроме Орешково под Воротынском появился необычный жилец – медведь по кличке Мансур. Этот мишка довольно известен в соцсетях, у него даже есть собственные странички.

- Родом он из Тверской области, - рассказала нам руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Его подкинули совсем маленьким. В Твери медведи водятся. Но малыши оказываются у людей после того, как браконьеры убивают их мать. Иногда медвежат перепродают циркачам, иногда просто выкидывают.

Мансуру повезло, он попал к лётчикам. Сначала вместе с ними жил в Тверской области, потом – в Московской, а теперь оказался в нашем регионе.  

- Мансур очень долго прожил у людей, - объясняет Вероника. - Лётчики держали его у себя на аэродроме. Они проконсультировались, как правильно ухаживать за медведем, как кормить. У него специальная диета, подавляющая агрессию. Для него сделали вольер. Сначала они пытались пристроить его в зоопарки. Но там мест нет. Каждый год подбрасывают медвежат, охотники, порой, приносят. К сожалению, по закону, если крупное животное не удалось пристроить, его надо пристрелить.

Лётчики даже нашли ему «приют» в Калужской области. Но оказалось, что медведя хотели забрать для притравки. Лётчики, конечно, его не отдали, да и больше не пытались найти ему другой кров.  

- Московский зоопарк предоставил для медведя ветврача, который регулярно его осматривал. Все необходимые прививки ему сделаны. Животное здорово. Сотрудники зоопарка поделились методикой укладывания медведя на зиму спасть. Это обязательно! Мансур в первую спячку укладывался с большим трудом, а вторую перенёс неплохо, - добавляет Вероника. - Авиабазу в Тушино закрывают. Часть переносится в Орешково в Калужскую область.

Для Мансура в нашем регионе уже нашли ветврача, который в случае необходимости окажет медведю всю необходимую помощь. Вскоре для аэромишки привезут новенький вольер, сделанный по последнему слову техники.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество животные
Еще новости из рубрики «Общество»

«Калугаэнерго»: деревоустойчивые провода и зачем на Яченке подвинули опоры электросети 31.05.2018 11:19

Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00

«Москва вас доит»: заместители губернатора попали на Первый канал 30.05.2018 15:54

Пьют, мусорят и дерутся: власти отказали в проведении «Мото-Малоярославца» 30.05.2018 15:51

Опубликованы новые данные по чистоте водоемов в Калужской области 30.05.2018 12:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

чт 31 мая, 16:00
Концерт «Сбережём планету»
Детская школа искусств № 4
чт 31 мая, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД
пт 01 июня, 10:30
Сказки с оркестром. "Восток-дело тонкое"
Дом музыки
пт 01 июня, 11:30
Программа к Дню защиты детей
Силикатный, ДК

Концерты

чт 31 мая, 18:00
Концерт "Руки вверх"
Ледовый дворец "Космос"
чт 31 мая, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День четвертый
Филармония
пт 01 июня, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День пятый. Закрытие фестиваля
Филармония
пт 01 июня, 21:00
Cyber Piper
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Дэдпул 2
Конченая
Садко
Новости компаний

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

«Ростелеком» дарит «Комплимент» жителям Калужской области

Последние объявления на KupiSlona.ru

Диск литой R15 Audi A6 C5

Цена: 2 000 руб.

Ручка наружная передняя R Audi 80 B3

Цена: 300 руб.

Трапеция дворников VW Golf 2

Цена: 900 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.