Школа заплатит ученику 300 тысяч за моральный вред

В декабре 2017 года в Ферзиковском районе на уроке физкультуры ученик 6 класса, выполняя силовые упражнения на брусьях, упал на гимнастический мат.

- В результате отсутствия контроля со стороны учителя физкультуры ребенок получил травму спины (компрессионный перелом 4-5 грудных позвонков 1 степени), повлекшую тяжкий вред здоровью, - сообщает в четверг, 31 мая, прокуратура Калужской области. - Ребёнок пропустил учебные занятия из-за полученных травм, был временно изолирован от привычной ему социальной среды.

Прокуратура Ферзиковского района направила в суд исковое заявление о взыскании морального и материального ущерба со школы.

30 мая Калужский районный суд вынес решение о взыскании со школы 300 тысяч рублей за причиненный ребенку моральный вред и 2850 рублей - за материальный ущерб.