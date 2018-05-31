Калужские троллейбусы заговорили на английском

С этой недели остановки почти во всех троллейбусах Калуги объявляют не только на русском, но ещё и на английском языке. Это связано с мероприятиями по подготовке к приёму команды-участницы чемпионата мира по футболу. Спортсменов сборной Сенегала ждут в нашем городе 12 июня.

- Названия остановок на английском языке будут озвучиваться в 71 троллейбусе из 80, - рассказал нам в четверг, 31 мая, руководитель МУП «Управление Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. – Остановки объявляет студент факультета иностранных языков КГУ им. К.Э. Циолковского. Он же помогал нам в переводе некоторых достаточно сложных аутентичных названий. Я тоже немного поучаствовал в этой работе.

Подготовительный этап: перевод, озвучка – занял примерно две недели. Ни копейки бюджетных средств на это потрачено не было, подчёркивает Вадим Витьков.

- Названия некоторых остановок, например, «Каменный мост», перевели на английский полностью, - рассказывает директор Управления Калужского троллейбуса. – Транскрипцией, но с английским произношением, оставили только те названия, где есть имена собственные, например, «Магазин «Дружба».

Мы поинтересовались, останется ли в троллейбусах озвучка остановок на английском языке после окончания Чемпионата мира по футболу. Вадим Витьков ответил, что какое-то время, возможно, она будет присутствовать, но затем её уберут.

- Нет смысла её оставлять, потому что это нагружает пассажиров лишней информацией, - считает Витьков.

Как реагируют на нововведение калужане, пока неизвестно.

Уважаемые читатели!

А вы уже ездили в троллейбусах с английской озвучкой названий остановок? Нравится ли вам это новшество?