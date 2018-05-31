Пробки в Анненках: автомобилисты по часу не могут выехать из Калуги

В четверг, 31 мая, из-за ремонта проезжей части на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» образовались километровые пробки.

Перекрытие полос заставило многих автомобилистов по часу выбираться из города на участке между дамбой и Мстихино.

Видео, на которое попала пробка, в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Илья Иванов.

В УГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в районе бывшего поста ДПС работает регулировщик. При необходимости будут направлены дополнительные силы дорожной полиции.

Ремонтные работы на подъездной дороге ранее обещали завершить к августу.