Пробки в Анненках: автомобилисты по часу не могут выехать из Калуги

В четверг, 31 мая, из-за ремонта проезжей части на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» образовались километровые пробки.
Перекрытие полос заставило многих автомобилистов по часу выбираться из города на участке между дамбой и Мстихино.
Видео, на которое попала пробка, в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложил Илья Иванов.
В УГИБДД по Калужской области нам рассказали, что в районе бывшего поста ДПС работает регулировщик. При необходимости будут направлены дополнительные силы дорожной полиции.
Ремонтные работы на подъездной дороге ранее обещали завершить к августу.
|
Новый светофор появился на улице Ленина 30.05.2018 15:02
Дорожники просят не наезжать на свежую разметку 24.05.2018 17:00
Парковку возле 24-й гимназии предложили уменьшить 24.05.2018 08:43
Подрядчика оштрафовали за плохую уборку калужских улиц 21.05.2018 16:52
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Ручка наружная передняя R Audi 80 B3
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: