Глас народа
Важно:
"Врач года - 2018"
Народное голосование началось!
Четверг, 31 мая
$ 62.59 0.05
72.52 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Лето начнётся заморозками

31.05.2018 15:07 2 4019 Дмитрий Ивьев
Лето начнётся заморозками

Ночью и утром 1-2 июня на территории Калужской области ожидаются заморозки. Температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Жителей области призывают быть осторожными при использовании обогревательных приборов.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Сильный ветер ожидается в Калуге 31.05.2018 10:11

МЧС предупреждает о сильном ветре 30.05.2018 12:55

К выходным резко похолодает 28.05.2018 13:00

На выходных в Калуге будет не выше +20 25.05.2018 11:50

Гроза идёт на Калужскую область 24.05.2018 14:51


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 02 июня, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Боровск
вс 03 июня, 14:00
Фестиваль современного искусства «Циолковский Фест»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область

Для детей

пт 01 июня, 10:30
Сказки с оркестром. "Восток-дело тонкое"
Дом музыки
пт 01 июня, 11:30
Программа к Дню защиты детей
Силикатный, ДК
пт 01 июня, 17:00
«Мир начинается с детства»
Колюпановский СКДЦ
пт 01 июня, 18:00
Конкурс -выставка "Дом моей мечты"
Исток, МБОУ ДОД, ЦДОД

Концерты

пт 01 июня, 19:00
21-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». День пятый. Закрытие фестиваля
Филармония
пт 01 июня, 21:00
Cyber Piper
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 21:00
Infected Rain
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 02 июня, 18:00
Отчетный фестиваль танцевального центра "Легенда"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Дэдпул 2
Конченая
Садко
Новости компаний

Лучших работодателей наградили в Калуге.

Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование потребительских кредитов

Киберпонедельник в МегаФоне

«Ростелеком» дарит «Комплимент» жителям Калужской области

Последние объявления на KupiSlona.ru

Моторчик печки Chevrolet Lacetii

Цена: 2 500 руб.

Переключатель подрулевой стеклоочистителя Opel Corsa A

Цена: 900 руб.

Блок управления ЭПХХ ВАЗ 2108-99

Цена: 100 руб.
Опросы
Лето приближается. А где вы будете отдыхать в этом году? 
 
Обойдусь без отпуска
 145
Буду дома или на даче
 327
Поеду на море в России
 127
Поеду за границу
 129
Всего проголосовало: 728
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Магический блеск колец из серебра

Конструкция и общепринятая классификация вилочных погрузчиков

Особенности и преимущества программного обеспечения «1С»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.