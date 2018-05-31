Лето начнётся заморозками

Ночью и утром 1-2 июня на территории Калужской области ожидаются заморозки. Температура воздуха местами может опуститься до -3 градусов, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

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