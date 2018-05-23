Картина дня: где покупаться, штраф за дом Билибиных и минус один светофор

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 23 мая.

Рассказываем, что пообещали калужанам новые городские власти. Спойлер: примерно то же самое, что и предыдущие градоначальники, которые менялись каждые 3 года.

На въезде в Калугу со стороны бора водитель Kia снесла светофор.

Роспотребнадзор рассказал, где можно и нельзя купаться в Калужской области. В Калуге список короткий - три водоёма.

Разрушенное наследие: владельца дома Билибиных оштрафовали на 75 тысяч.

Ещё одного лося сбили в Калуге. Авария произошла на Правом берегу.