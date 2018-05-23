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Калуга снова будет жить хорошо!

23.05.2018 08:52 14 1839 Оксана КОЛОСОВА
Калуга снова будет жить хорошо!

Во вторник, 22 мая, новый городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл свою первую в этой должности пресс-конференцию. Началась встреча с традиционного в таких случаях рассказа градоначальника о том, как будет жить и развиваться областной центр в ближайшие 5-7 лет.

Главная задача, которую ставят перед собой муниципальные власти, сделать Калугу городом, в котором хочется жить. Поэтому одним из основных направлений в этой работе станет блок «Комфортная городская среда».

– Чтобы город развивался, нужны люди, - пояснил Дмитрий Разумовский. – Чтобы люди здесь оставались, хотели жить, переезжали сюда, их должна встречать комфортная городская среда. Поэтому это направление я считаю ключевым в своей работе.

Среди других задач, которые ставит перед собой новая городская власть, – сделать социальную поддержку нуждающихся в ней горожан более адресной.

В экономическом блоке начнётся внедрение обновлённого концепта инвестиционной политики. Этой работой займётся новый начальник Управления экономики и имущественных отношений г. Калуги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

В число приоритетов попала также тема утилизации отходов. Здесь основными задачами значатся рекультивация полигона ТБО в Ждамирово, поиск инвесторов, которые займутся сортировкой и утилизацией отходов. На поддержку частного бизнеса рассчитывает город и в вопросе реставрации старой Калуги.

- Задач огромное количество. Ресурсов на всё не хватит, - резюмировал городской голова. – Будем структурировать, смотреть, что делать в первую очередь, что во вторую, третью и т.д. Нам надо обязательно сформировать и сделать публичными реестры по всем основным болевым  направлениям. По некоторым мы такую работу уже запустили. Например, по сельским дорогам. У нас город большой, в него входят и сельские территории. Дороги должны быть везде, и они должны быть нормативного качества. Везде мы их не построим. Как минимум должен быть реестр – публичный документ, из которого станет ясно, что, может быть, к 2050 году дороги будут построены. Люди готовы ждать, они всё понимают. Они не понимают отсутствия информации.

Придерживаться принципов публичности, открытости, тесно взаимодействовать с городскими сообществами Разумовский пообещал при решении всех наиболее острых городских проблем.  

- Очень хочется в действительно проблемных вопросах находить поддержку, получать какие-то полезные советы в неформальной обстановке. В чиновничьих кабинетах это сделать гораздо сложнее. Ключевой недостаток в Российской Федерации в целом и на нашей с вами территории – очень низкий уровень доверия. На мой взгляд, общение его существенно повысит.  

Выступление главы городской администрации вдохновило не всех журналистов. Возможно, потому, что последние 10 лет градоначальники в Калуге менялись слишком уж часто – каждые 2,5-3 года. И каждый новый городской голова, приходя, рассказывал, какие грандиозные задачи он перед собой ставит. Увы, многие из них так и остались нереализованными.

Например, ещё на слуху обещания одного из градоначальников отремонтировать все калужские дороги к 2013 году. Другой мэр пышно презентовал Губернский парк, который начали строить, а потом забросили. Незавершённым остался и проект «Парковочное пространство».

Дмитрий Разумовский, конечно, заверил журналистов, что все начинания его предшественников будут завершены. Однако, когда именно это случится, неизвестно. Например, на развитие того же Губернского парка в бюджете этого года не предусмотрено ни копейки, как и на расширение парковочного пространства.

До конца года всё внимание города будет сосредоточено на трёх ключевых задачах. Первая – создание системы мониторинга качества уборки улиц и благоустройства города. Она должна появиться к будущей зиме.

- До нового сезона уборки улиц в зимний период я всё-таки хочу наладить систему мониторинга, чтобы я чётко понимал и представлял, и соответствующие службы имели информацию, где какая машина что убирает или не убирает, - пояснил Разумовский.

Вторая задача – разработать проект по благоустройству набережной Яченского водохранилища. И, наконец, третья – найти рецепт оздоровления МУП «Калугатеплосеть», который позволит предприятию работать эффективно, без сбоев и печальных последствий для муниципального бюджета.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество дмитрий разумовский
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