Где можно и нельзя купаться в Калужской области

Региональное управление Роспотребнадзора в среду, 23 мая, опубликовало данные о состоянии водоемов в Калужской области. На территории Калуги вода соответствует санитарным нормам в трёх.

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