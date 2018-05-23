Где можно и нельзя купаться в Калужской области

Региональное управление Роспотребнадзора в среду, 23 мая, опубликовало данные о состоянии водоемов в Калужской области. На территории Калуги вода соответствует санитарным нормам в трёх.
Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам
Калуга:
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Кировский район:
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Куйбышевский район:
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Барятинский район:
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Спас-Деменский район:
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Боровский район:
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Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга:
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Дзержинский район:
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Юхновский район:
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Износковский район:
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Медынский район:
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Людиновский район:
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Боровский район:
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