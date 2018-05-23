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Где можно и нельзя купаться в Калужской области

23.05.2018 16:22 5 3461 Дмитрий Ивьев
Где можно и нельзя купаться в Калужской области

Региональное управление Роспотребнадзора в среду, 23 мая, опубликовало данные о состоянии водоемов в Калужской области. На территории Калуги вода соответствует санитарным нормам в трёх.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам

Калуга:

  • Сероводородные озера,
  • Яченское водохранилище (район бора),
  • пруд Вырка Нижняя.

Кировский район:

  • Нижнее озеро (в районе ул. Ломоносова, в районе плотины),
  • Верхнее озеро (в районе ул. Набережная, в районе городского парка).

Куйбышевский район:

  • пруд Верхний в д. Садовище,
  • пруд в д. Падерки – Казенные,
  • пруд Нижний в с. Садовище.

Барятинский район:

  • Озера в д. Шершнево,
  • Озеро в с. Барятино.

Спас-Деменский район:

  • озеро Лесхоз,
  • карьер Старый,
  • карьер Новый,
  • озеро Ангстрем,
  • озеро Ипотское.

Боровский район:

  • р. Протва в г. Боровск (район Институт).

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

  • река Ока,
  • река Угра (отмель у моста Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • пруд в д. Вырка Верхняя,
  • озеро Резвань.

Дзержинский район:

  • место отдыха в г. Кондрово ул. Набережная, р. Шаня,
  • место отдыха в п. Товарково, р. Угра,
  • р. Суходрев в п. Полотняный Завод,
  • озеро в д. Озеро,
  • р. Угра, д. Люблинка,
  • р. Угра, д. Тучнево,
  • обводненный карьер в д. Новоскаковское,
  • озеро Угорское в районе Мостовского карьера МО СП «Село Дворцы».

 

Юхновский район:

  • р. Угра (район монастыря),
  • р. Кунава в г. Юхнов.

 

Износковский район:

  • Пруд в с. Износки.

Медынский район:

  • г. Медынь, р. Медынка,
  • д. Радюкино, р. Шаня.

Людиновский район:

  • р. Неполоть, ул. Маяковского (напротив дома №272),
  • р. Болва в районе Сукремльского лесопарка на левом берегу.

 

Боровский район:

  • р. Протва, г. Боровск (в районе Высокое, район Долы),
  • 1 створ р. Истья, г. Ермолино (у моста, район ул. Мичурина, д.40),
  • пляж реки Страдаловка (в районе ул. Зеленая).

 


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Тэги: общество
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