Лосёнка насмерть сбили на Правом берегу

Во вторник, 22 мая, около 16:50 в Калуге Ford Mondeo на Тульском шоссе сбил лосёнка.

- Мы ехали за бедным мужиком, лось выскочил из ниоткуда, и водитель ничего не мог сделать, хорошо, что в машине никто не пострадал, - сообщила в соцсетях очевидец ДТП Ольга Лаврова.

- К нам поступило 8 звонков по сбитому лосёнку на Правом, - написала в Facebook руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. – На место прибыли специалисты, к сожалению, было уже некого спасать. Лосёнок маленький. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

В УГИБДД по Калужской области сообщили, что ни водитель иномарки, ни его пассажиры не пострадали.

Днём ранее, напомним, лося сбили в районе Мстихино. Ещё одно животное бегало по улицам Обнинска. Специалисты говорят, что в это время года молодые лоси часто выбегают на дороги. Водителям стоит быть внимательнее.

Фото: Калуга жесть.