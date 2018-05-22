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Испуганный лось носился по Обнинску

22.05.2018 15:42 4 1501 Елена Французова

Во вторник, 22 мая, в социальные сети было выложено видео, на котором запечатлен испуганный лось, который бегает по Обнинску. Животное носилось по тротуарам.

Видео нам прокомментировала зоозащитница, руководитель Центр реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

- Сейчас лосихи выводят новое потомство и старших детей – годовалых-двухгодовалых лосей - прогоняют, чтобы те случайно не зашибли новорожденных, - отметила она. - Лоси-подростки начинают скитаться. Чувство опасности у них не развито, поэтому они могут забрести туда, где им находиться не положено, как это и произошло с молодым, бестолковым лосёнком в Обнинске. Вылавливать животное должны профессионалы – охотоведы-егеря, которые знают, что от него ждать. К сожалению, пока у нас такая служба не развита. Поэтому нужно просто дать возможность животному уйти. На дорогах следует в этот период быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, смотреть на знаки, животные часто выбегают на трассы.

Напомним, что это не первый случай, когда сохатый бродит по центру наукограда. В прошлом году животное забрело в детский сад и погибло.


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Тэги: происшествие животные видео вероника матюшина
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