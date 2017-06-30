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В Обнинске лось забрёл в детcкий сад и погиб

30.06.2017 16:00 4 2080 Елена Французова
В Обнинске лось забрёл в детcкий сад и погиб

В Обнинске на территорию бывшего детского садика на проспекте Маркса забежал лось.

- Так как территория окружена забором, бедолага бегал по периметру и поранился: сбил рог и оторвал ухо себе, - пишут очевидцы в пятницу, 30 июня, в группе «Типичный Обнинск.

Жители Обнинска позвонили в МЧС.

Зверь всё это время пытался выбраться и ломился в забор. После этого он лёг на землю и умер.

Фото: «Типичный Обнинск».


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Тэги: происшествие животные

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