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Разрушенное наследие: владельца Дома Билибиных оштрафовали на 75 тысяч

23.05.2018 15:28 9 1459 Елена Французова
Разрушенное наследие: владельца Дома Билибиных оштрафовали на 75 тысяч

В пятницу, 18 мая, Калужский районный суд привлёк к административной ответственности -  штрафу в 75 тысяч рублей - собственника Дома Билибиных.

Также собственнику объекта внесено предписание с требованием приостановить строительные работы до получения разрешения на производство противоаварийных работ, сообщает областная прокуратура.

Кроме того, по заявлению регионального Управления по охране объектов культурного наследия по сносу Дома Билибиных проводится проверка. Калужская полиция должна дать уголовно-правовую оценку действиям нарушителя.

Напомним, 6 апреля собственник самовольно снёс часть второго этажа Дома Билибиных, который является объектом культурного наследия.

Руководитель проекта по восстановлению памятника архитектуры XIX века Андрей Хоменко признался, что распорядился снести часть усадьбы, потому что якобы фасадная стена могла рухнуть на тротуар и травмировать прохожих.

Позже выяснилось, что проекта реставрации никто не видел, а строительными работами занималась организация, не имеющая лицензии Министерства культуры РФ.


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Тэги: общество дом билибиных
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