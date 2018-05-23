Женщина на иномарке снесла светофор на въезде в Калугу

В среду, 23 мая, около 7:50 произошло ДТП на въезде в Калугу - на 2 километре дороги «Калуга - Медынь».
- 23-летняя женщина за рулём Kia Cerato двигалась со стороны Анненок, не справилась с управлением и допустила наезд на светофор, - рассказали нам в ОГИБДД по Калуге.
Пострадала сама автомобилистка. Её состояние уточняется. Как сообщают пользователи в соцсетях, беременная автоледи почувствовала себя плохо за рулём. В полиции эти данные не подтвердили.
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