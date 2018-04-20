Глас народа
Важно:
Реки вскрылись, следим за паводком
Пятница, 20 апреля
$ 60.86 0.70
75.40 0.68
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание

20.04.2018 20:04 0 123 Дмитрий Ивьев
Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 20 апреля.

Утром стало известно, что для Дворца спорта в Калуге наконец-то нашли подрядчика. С шестой попытки. Но на итоги аукциона тут же подали жалобу, так что всё опять откладывается.

На выходных резко похолодает. В воскресенье местами снег. Будьте аккуратны.

На должность городского головы Калуги осталось два претендента. Один из них рассказал нам, каким он видит будущее города.

Авария на улице Кирова попала на видео. Один ехал на жёлтый, другой – разворачивался на пешеходном переходе.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня общество
Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора 19.04.2018 20:00

Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова 18.04.2018 20:00

Картина дня: чиновникам досталось за снег, «Тотальный диктант» побил рекорд 17.04.2018 20:00

Картина дня: трагедия на Московской, закрытие стриптиз-клуба и ямочный ремонт 16.04.2018 20:00

Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке 12.04.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль"Феникс 2018"
Городской Досуговый центр
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры
сб 21 апреля, 18:30
Библионочь 2018
Калуга

Для детей

сб 21 апреля, 11:00
Интерактивный спектакли от чемоданного кукольного театра "Карусель"
Калуга
вс 22 апреля, 12:00
Маленькие истории о больших художниках
Калужский музей изобразительных искусств
вс 22 апреля, 12:00
Воскресные занятия для дошкольников
Калужский музей изобразительных искусств
вс 22 апреля, 17:00
Интеллектуально - творческая игра "ART battle"
Небо, антикафе

Концерты

сб 21 апреля, 17:00
Органный концерт
Информационно-образовательный и выставочный центр
сб 21 апреля, 19:00
"Виолончель. Магия тенора"
Филармония
сб 21 апреля, 20:00
Николай Маню
Калуга
сб 21 апреля, 21:00
Денис Михайлов (ОБЕ-РЕК). Акустический концерт
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Тихое место
Гоголь. Вий
Тренер
Славные пташки
Новости компаний

Сотрудникам «Калугаэнерго» вручены дипломы Смоленского филиала МЭИ

«МегаФон» расширил сеть 4G+ в Калужском регионе

Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» - новое слово в электронном документообороте

«НАШЕ ВИДЕНИЕ-2018»: кто победил на фестивале

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Remospro.ru – бесплатный портал для продавцов и покупателей недвижимости

Покупка дисков в интернете: как подобрать за минуту и купить дешевле всего

Займы на карту Кукуруза: преимущества и особенности получения

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.