Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 20 апреля.
Утром стало известно, что для Дворца спорта в Калуге наконец-то нашли подрядчика. С шестой попытки. Но на итоги аукциона тут же подали жалобу, так что всё опять откладывается.
На выходных резко похолодает. В воскресенье местами снег. Будьте аккуратны.
На должность городского головы Калуги осталось два претендента. Один из них рассказал нам, каким он видит будущее города.
Авария на улице Кирова попала на видео. Один ехал на жёлтый, другой – разворачивался на пешеходном переходе.
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Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора 19.04.2018 20:00
Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова 18.04.2018 20:00
Картина дня: трагический случай на Моторной и вода на Воробьёвке 12.04.2018 20:00
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