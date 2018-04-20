Свершилось! Дворец спорта в Калуге согласились строить сибиряки

19 апреля на сайте госзакупок опубликован протокол с результатами определения подрядчика, который будет строить калужский Дворец спорта. Эта попытка найти организацию для реализации данного проекта стала шестой по счёту. Предыдущие пять успехом не увенчались.

В этот раз на конкурс поступила одна заявка. Её направило ООО «Монолитстрой» (г . Красноярск). Она соответствует всем заявленным требованиям. По всей видимости, с этой компанией и будет заключен контракт. Если, конечно, она от него не откажется, как это произошло в случае с ООО «Горно-Строй» (Алтайский край), подававшего заявку на участие в конкурсе в конце прошлого года.

О компании из Красноярска известно, что она зарегистрирована в 1993 году. Занимается строительством жилья, коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, среди которых есть перинатальные центры в Красноярске и Ачинске, здания музея и республиканской больницы в г. Абакан, онкодиспансер в Красноярске.

Стоимость контракта по строительству Дворца спорта составляет 3 млрд. 849 млн. рублей. Объект должен быть построен к юбилею Калуги, который будет праздноваться в 2021 году.