Свершилось! Дворец спорта в Калуге согласились строить сибиряки

19 апреля на сайте госзакупок опубликован протокол с результатами определения подрядчика, который будет строить калужский Дворец спорта. Эта попытка найти организацию для реализации данного проекта стала шестой по счёту. Предыдущие пять успехом не увенчались.
В этот раз на конкурс поступила одна заявка. Её направило ООО «Монолитстрой» (г . Красноярск). Она соответствует всем заявленным требованиям. По всей видимости, с этой компанией и будет заключен контракт. Если, конечно, она от него не откажется, как это произошло в случае с ООО «Горно-Строй» (Алтайский край), подававшего заявку на участие в конкурсе в конце прошлого года.
О компании из Красноярска известно, что она зарегистрирована в 1993 году. Занимается строительством жилья, коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, среди которых есть перинатальные центры в Красноярске и Ачинске, здания музея и республиканской больницы в г. Абакан, онкодиспансер в Красноярске.
Стоимость контракта по строительству Дворца спорта составляет 3 млрд. 849 млн. рублей. Объект должен быть построен к юбилею Калуги, который будет праздноваться в 2021 году.
|
Через тернии – к звёздам 14.04.2018 09:00
Чемпион Калуги по хоккею определился за два тура до конца чемпионата 09.04.2018 12:09
Две игры «Калуги» перенесли из-за погоды 26.03.2018 12:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: