Опять проблемы: аукцион по Дворцу спорта в Калуге приостановлен

С поиском подрядчика для строительства в Калуге Дворца спорта снова возникли проблемы. Как мы рассказывали, 19 апреля на сайте госзакупок опубликован протокол с результатами рассмотрения единственной заявки, поступившей на конкурс. Её направило ООО «Монолитстрой» (г. Красноярск). В протоколе сказано, что документы соответствуют всем заявленным требованиям.

Однако в пятницу, 20 апреля, появилась информация о приостановке торгов в связи с тем, что в Федеральную антимонопольную службу РФ поступили жалобы от трёх компаний «на действия заказчика, уполномоченного органа при проведении электронного аукциона».

По всей видимости, эти организации не были допущены до участия в торгах. Причины такого решения представитель электронной торговой площадки должен будет объяснить в понедельник, 23 апреля.