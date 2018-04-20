«Будущее можно создать»: каким видит развитие Калуги конкурент Разумовского

На этой неделе стало известно имя конкурента Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, претендующего на должность городского головы Калуги. Это руководитель департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию Виталий ЕРЕМЕЕВ.

Как мы рассказывали, документы на конкурс подавали семь человек. Однако всем заявленным требованиям соответствовали только двое: Разумовский и Еремеев. Конечно, некоторые калужане сразу заподозрили в нём технического кандидата. Но сам Виталий Еремеев утверждает обратное.

- Я коренной калужанин. В Калуге родился, учился и долгое время работал, - рассказал нам претендент на должность градоначальника. – Сейчас работаю в Москве, но Калугу не забываю, много времени здесь провожу и хотел бы сюда вернуться. Мотивация простая: у меня двое детей, и я хочу сделать Калугу таким городом, где они смогли бы комфортно жить, получить хорошее образование, самореализоваться и чтобы для этого им не нужно было уезжать в другой город или другую страну. Быть техническим кандидатом мне не с руки. У меня есть свои мысли и идеи по поводу того, как развивать Калугу. Поэтому я и участвую в этом конкурсе.

По нашей просьбе Виталий Еремеев тезисно изложил своё видение концепции развития областного центра. Программа рассчитана примерно на 15 лет.

- Для этого нужно, чтобы Калуга стала полумиллионником. Возможности есть. Работать нужно по четырём ключевым направлениям:

1.Создание новых рабочих мест. Их необходимо порядка 100 тысяч.

Здесь я хочу сделать упор на несколько важных моментов:

- Хорошие возможности создает развитие цифровой экономики, в основе которой лежат информационные технологии. Возможности для этого в Калуге имеются: у нас есть КФ МГТУ им. Баумана, есть компании в сфере информационных технологий, есть талантливые люди, которые могут реализовывать проекты в этом направлении. Другим вектором является создание малых производственных компаний. Для этого необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Например, можно было бы создать технопарк для малых производственных предприятий на базе завода СДВ.

- Развитие образования: школьного, дошкольного, дополнительного, среднего профессионального и высшего профессионального. На мой взгляд, необходимо создавать дополнительные условия для развития бизнеса в сфере дополнительного образования. Предоставление услуг такого рода требует качественной инфраструктуры. Для этих целей можно использовать, например, кинотеатр «Центральный». Также на его базе по федеральной программе можно было бы создать «Кванториум» – большой, продвинутый центр дополнительного инженерного образования – что-то вроде современного «Юного техника».

2.Комфортная среда.

- В первую очередь, речь идёт о досуге, потому что комфорт жизни определяется по тому, как человек проводит своё свободное время. Город необходимо насытить различными событиями. Инфраструктура для этого в Калуге есть. Та же улица Театральная практически не задействована с точки зрения событий. Каждые выходные там можно было бы проводить какие-то интересные мероприятия.

- Также очень важно соблюсти баланс между исторической составляющей, которая есть у города, и современными градостроительными технологиями. Исторический центр должен восстанавливаться, а современные технологии следует использовать при строительстве новых микрорайонов.

- Отдельная тема – озеленение, которое также оказывает значительное влияние на комфорт проживания. Здесь я предлагаю действовать по принципу: «Одно дерево спилили – два посадили».

3.Безопасность

- Необходимо добиться снижение уровня преступности, используя не только методы реагирования, но и профилактические. Также важным элементом является сокращения уровня ДТП путём выявления потенциально опасных участков, изменения схемы дорожного движения, изменения поведения участников дорожного движения.

- Другим важным элементом безопасности является экологическая обстановка. Необходимо совершенствовать систему сбора и переработки отходов. Речь идёт о модернизации контейнерных площадок, создании условий для строительства мусоросортировочных заводов, использования вторсырья. Необходимо стимулировать применение самых современных технологий с точки зрения экологической безопасности.

4.Умный город.

- Прежде всего, это не технологии, а умные люди, умный подход к управлению, активное вовлечение жителей к принятию различных решений, связанных с жизнью города. Чем больше информации будет поступать от людей, тем качественнее будет принятое решение. Для этого можно использовать весь спектр современных технологий: различные мессенджеры, call-центр, порталы по типу столичного «Активного гражданина». Всё, что важно с точки зрения получения обратной связи и выявления напряжённых точек, чтобы потом эффективно решать их.

Мы задали Виталию Еремееву несколько уточняющих вопросов. Например, каким образом он планирует находить инвестиции для восстановления старой Калуги.

- Я сегодня гулял по улице Воскресенской – это одно из моих самых любимых мест в городе. К сожалению, сейчас оно практически мёртвое – делать там на данный момент нечего. Чтобы сделать это и другие подобные места более привлекательными, их надо насытить интересными событиями: ярмарками, фестивалями и т.д. События дают возможности для реализации проектов, благодаря чему места их проведения становятся интересными для бизнеса. Необходимо также привлекать частные инвестиции. Конечно, за год-полтора всё сделать не получится – необходимо время.

Ещё один долгоиграющий проект – строительство ливнёвой канализации, которой в Калуге нет. Это создаёт для горожан массу проблем. Здесь, в первую очередь, стоит рассчитывать на федеральный бюджет.

- Если средства оттуда не поступят?

- Надо работать. Один раз скажут: «Нет денег» - второй, третий… Всё зависит от силы убеждения.

- Как вы оцениваете свои шансы на победу в конкурсе?

- Не берусь сказать. Но, если бы я считал, что шансов вообще нет, я бы не ввязывался в этот проект.

- Если городским головой станете не вы, а ваш конкурент и он предложит вам поработать в его команде, вы согласитесь?

- Сложный вопрос. Если у меня будет возможность реализовать мои идеи и проекты то, скорее, да, чем нет.

24 апреля кандидаты на должность городского головы представят свои концепции развития Калуги членам конкурсной комиссии. 26-го числа их выслушают депутаты городской Думы. После этого народные избранники решат, кто же из претендентов займёт кресло градоначальника.

Наша справка



Виталий ЕРЕМЕЕВ – родился в Калуге в 1980 году, 37 лет.

Закончил среднюю школу № 18, КФ МГТУ им. Баумана. Специальность – инженер-системотехник.

Профессиональную деятельность начал в IT-бизнесе, будучи ещё студентом. Работал в городской управе г. Калуги начальником информационно-аналитического отдела. Затем трудился в Корпорации развития Калужской области, занимался запуском проекта «А-парк» в индустриальном парке «Грабцево». 4 года отработал в министерстве экономического развития Калужской области, отвечал за вопросы государственного планирования. С 2013 по 2016 год руководил представительством ЦФО Агентства стратегических инициатив.



Последние полтора года работает в должности руководителя департамента отраслевого развития Агентства по технологическому развитию.



Женат, двое детей.



Жизненный девиз: «Прошлого не изменить, а будущее можно создать».