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Авария на улице Кирова попала на видео

20.04.2018 11:10 11 2090 Дмитрий Ивьев

Около 10 утра в пятницу, 20 апреля, авария произошла на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге.

Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город». Судя по этим кадрам, водитель «Фольксвагена» выехал на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.

Точная информация по аварии уточняется.


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Тэги: дтп происшествие
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