Авария на улице Кирова попала на видео

Около 10 утра в пятницу, 20 апреля, авария произошла на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге.

Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город». Судя по этим кадрам, водитель «Фольксвагена» выехал на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.

Точная информация по аварии уточняется.