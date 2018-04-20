На выходных резко похолодает

В пятницу, 20 апреля, в Калуге будет без осадков. Температура воздуха составит +12..+14 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В субботу под влиянием циклона погода начнёт меняться. Пройдёт дождь. Температура воздуха ночью составит +3..+5, днём воздух прогреется до +18. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 17-22 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, резко похолодает. Пройдет дождь, возможен даже мокрый снег. Ночью прогнозируемая температура воздуха +3..+5, днём +9..+11 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 17-22 м/с.
В понедельник будет ещё холодно, а потом погода постепенно начнёт улучшаться. К середине недели вновь ожидается +12..+14.
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