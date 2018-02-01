Картина дня: муки выбора, ресторан на Яченке и пустырь вместо Дворца спорта

Рассказываем, какими новостями запомнилось 1 февраля.

В день президентских выборов, 18 марта, калужан просят проголосовать за одно из общественных пространств, которое в городе должны благоустроить в этом году. Чиновники рассказали о сложной схеме.

Городской голова помечтал о том, что должно появиться в ближайшее время на набережной Яченского водохранилища и в сквере Волкова.

Калужане выйдут на митинг, чтобы поддержать олимпийцев. Мероприятие запланировано на Театральной площади.

Продление троллейбусного маршрута №18 отложили до марта. Ранее губернатор обещал пустить транспорт уже в декабре, а УКТ - в феврале.

Никто не хочет строить Дворец спорта в Калуге на месте стадиона. Подробно разбираемся в проблеме.

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