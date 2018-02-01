Картина дня: муки выбора, ресторан на Яченке и пустырь вместо Дворца спорта

Рассказываем, какими новостями запомнилось 1 февраля.
В день президентских выборов, 18 марта, калужан просят проголосовать за одно из общественных пространств, которое в городе должны благоустроить в этом году. Чиновники рассказали о сложной схеме.
Городской голова помечтал о том, что должно появиться в ближайшее время на набережной Яченского водохранилища и в сквере Волкова.
Калужане выйдут на митинг, чтобы поддержать олимпийцев. Мероприятие запланировано на Театральной площади.
Продление троллейбусного маршрута №18 отложили до марта. Ранее губернатор обещал пустить транспорт уже в декабре, а УКТ - в феврале.
Никто не хочет строить Дворец спорта в Калуге на месте стадиона. Подробно разбираемся в проблеме.
|
Картина дня: резкие морозы, суд над министром и красная икра 31.01.2018 20:00
Картина дня: рекордная зарплата и санкции США 30.01.2018 20:00
Картина дня: жуткая авария и новые штрафы 29.01.2018 20:00
Картина дня: лучшая студентка и единственный олимпиец 26.01.2018 20:45
Картина дня: проблемы с поликлиниками 25.01.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: