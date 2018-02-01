Продление троллейбусного маршрута №18 отложили

В среду, 31 января, городской голова Константин ГОРОБЦОВ озвучил новые сроки, когда будет продлён маршрут троллейбуса №18. До микрорайона «Кошелев» он начнёт курсировать не раньше марта.

- Не хватает электрических мощностей, чтобы пустить троллейбус по всей этой дороге. Нужно переложить кабельные линии, - пояснил градоначальник. – Этим сейчас занимается МРСК. После этого пойдёт троллейбус.

Напомним, ранее губернатор Анатолий АРТАМОНОВ обещал, что троллейбусное сообщение с «Кошелевым» будет налажено в декабре 2017 года. А в декабре заместитель директора Управления Калужского троллейбуса Михаил МИРЗОЕВ рассказывал нам, что это случится в феврале.

На вопрос о том, когда на отремонтированной Шопинской дороге заработают, наконец, светофоры, Константин Горобцов ответил, что в феврале это точно случится – «числа до 10-го». К слову акт ввода дороги в эксплуатацию ещё не подписан. Это должно произойти в первом квартале 2018 года.