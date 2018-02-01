Спортивная зона, хороший ресторан: чиновники мечтают о будущем набережной Яченки и сквера Волкова

На пресс-конференции, посвящённой проекту «Комфортная городская среда», городской голова Константин ГОРОБЦОВ рассказал о планах по обустройству набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова. Задача-минимум по набережной – поменять асфальтовое покрытие и сделать освещение.

- Освещение там требуется очень остро, - говорит градоначальник. – Мы теряем эту территорию в весенне-осенний период только потому, что темнеет рано и на набережной находиться некомфортно.

В нижней части этой территории, возможно, появится «хорошее кафе или даже ресторан».

- Оно не будет загораживать с дамбы вид на склон Музея космонавтики, - пообещал Константин Горобцов. – А для тех, кто там гуляет, занимается спортом – заодно раздевалки и, может быть, душевые. Это будет современно. Сегодня с архитекторами обсуждаем. Собственник канатной дороги и арендатор земельного участка озабочен размещением хорошего места отдыха. Вот к этому мы идём.

- Обязательно надо что-то делать в сквере Волкова, - добавил городской голова. – Он не может находиться в таком положении. Мы разработали проект на спортивную зону – уже с экспертизой. Там больше 40 млн. стоит стадион, дорожки, бадминтонные и волейбольные площадки.

Пока эти планы – только мечты, поскольку в городе продолжают действовать проект охранных зон, принятый ещё в 1983 году. Он запрещает любое капитальное строительство и на набережной, и в сквере. Однако Горобцов надеется, что через несколько месяцев в проект охранных зон внесут изменения, и тогда реализовать эти идеи станет возможно.

- Это место – самое главное, самое красивое на въезде в Калугу, - подытожил городской голова, - и там обязательно нужно что-то разместить.