Спортивная зона, хороший ресторан: чиновники мечтают о будущем набережной Яченки и сквера Волкова

На пресс-конференции, посвящённой проекту «Комфортная городская среда», городской голова Константин ГОРОБЦОВ рассказал о планах по обустройству набережной Яченского водохранилища и сквера Волкова. Задача-минимум по набережной – поменять асфальтовое покрытие и сделать освещение.
- Освещение там требуется очень остро, - говорит градоначальник. – Мы теряем эту территорию в весенне-осенний период только потому, что темнеет рано и на набережной находиться некомфортно.
В нижней части этой территории, возможно, появится «хорошее кафе или даже ресторан».
- Оно не будет загораживать с дамбы вид на склон Музея космонавтики, - пообещал Константин Горобцов. – А для тех, кто там гуляет, занимается спортом – заодно раздевалки и, может быть, душевые. Это будет современно. Сегодня с архитекторами обсуждаем. Собственник канатной дороги и арендатор земельного участка озабочен размещением хорошего места отдыха. Вот к этому мы идём.
- Обязательно надо что-то делать в сквере Волкова, - добавил городской голова. – Он не может находиться в таком положении. Мы разработали проект на спортивную зону – уже с экспертизой. Там больше 40 млн. стоит стадион, дорожки, бадминтонные и волейбольные площадки.
Пока эти планы – только мечты, поскольку в городе продолжают действовать проект охранных зон, принятый ещё в 1983 году. Он запрещает любое капитальное строительство и на набережной, и в сквере. Однако Горобцов надеется, что через несколько месяцев в проект охранных зон внесут изменения, и тогда реализовать эти идеи станет возможно.
- Это место – самое главное, самое красивое на въезде в Калугу, - подытожил городской голова, - и там обязательно нужно что-то разместить.
|
Фонтаны в скверопарке пока строить не будут – нет денег 31.01.2018 17:17
При строительстве скверопарка «потерялись» 14 миллионов рублей 25.01.2018 16:36
Одно из трёх: калужане выберут, что нужно благоустроить в городе 25.01.2018 12:05
Рассыпающееся панно спрячут под баннером 22.01.2018 12:57
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: