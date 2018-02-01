Никто не хочет строить Дворец спорта

Дворец спорта в Калуге ещё не построен, а ему уже фатально не везёт! О строительстве объекта говорят с 2011 года. В 2014-м на одном из архитектурных советов был одобрен его проект.

Спортивный комплекс включает в себя три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый, – ледовое поле со зрительным залом на 2-3 тысячи мест, зал игровых видов спорта, фитнес-центр и гостиницу.

Денег нет

Всё это великолепие оценили в 4,5 млрд. рублей и пообещали построить к 2018 году. Но потом дело застопорилось – как всегда, по причине отсутствия средств на строительство. С самого начала было понятно, что в одиночку область такой объект не потянет, поэтому власти рассчитывали на помощь государства.

Заручиться федеральной поддержкой удалось только в прошлом году. В мае 2017-го проект выставили на торги. Правда, при этом выяснилось, что Дворец спорта несколько подешевел: стартовая стоимость строительства теперь составляла порядка 3,7 млрд. рублей. Желающих строить объект на таких условиях долгое время не находилось.

4:0

Аукцион по поиску подрядчика объявляли четыре раза. Трижды попытки терпели фиаско: в двух случаях желающих участвовать в торгах не было вообще, в третий раз поступила одна заявка – её направило ООО «Горно-Строй» (Алтайский край). Но из-за того, что компания подала не все требуемые документы, её к конкурсу не допустили.

В декабре 2017 года состоялся ещё один аукцион – четвёртый по счёту – с единственным участником в лице всё той же организации из Алтайского края. В этот раз её заявка соответствовала всем требованиям. С данной компанией и планировалось заключить госконтракт на строительство Дворца спорта.

Областные и городские власти, воодушевившись, уже строили радужные планы на ближайшие два-три года. Предполагалось, что именно столько времени займёт строительство дворца.

– Это будет хорошим подароком к приближающемуся 650-летнему юбилею Калуги – современное спортивное сооружение с первым 50-метровым плавательным бассейном в городе, бассейном для прыжков в воду, спортзалами, музеем спортивной славы и 16-этажной гостиницей для спортсменов, – заявил 21 декабря градоначальник Константин ГОРОБЦОВ. – С появлением Дворца спорта в Калуге возникнут условия для воспитания пловцов – спортсменов высоких достижений. Кроме того, и взрослые, и дети смогут заняться здесь многими видами спорта, реализуя свое стремление к активному и здоровому образу жизни.

Не говори: «Гоп!»

На радостях область приступила в декабре к сносу стадиона «Центральный». Под это дело федеральный бюджет выделил 150 млн. рублей. И вдруг как гром среди ясного неба 18 января на сайте госзакупок, на странице с документацией Дворца спорта, появляется «Протокол об уклонении победителя от заключения государственного контракта по итогам аукциона в электронной форме».

- Организация не предоставила должного пакета документов, который необходим для подписания контракта, - пояснили нам в Управлении капитального строительства Калужской области. – В рамках законодательства мы отклонили этого поставщика. Согласно ФЗ № 44, мы обязаны подать документы в Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. У организации есть право оспорить это решение в судебном порядке.

По какой причине компания отказалась от участия в проекте, понимая, что это негативно скажется на её репутации, осталось загадкой. Нового подрядчика для Дворца спорта начнут искать в феврале. Эти торги станут пятыми по счёту.



Пустырь, образовавшийся на месте стадиона, обнесли бетонным забором.

Пустырь вместо дворца и стадиона

Об этой истории можно было бы забыть до объявления результатов следующего аукциона, если бы не одно «но». Как уже было сказано выше, месяц назад начались работы по сносу стадиона «Центральный». Сейчас место, где он находился, представляет собой огромный пустырь, заваленный обломками спортивного сооружения. Соседство с ним уже доставляет неудобства жителям окрестных домов.



Территория бывшего стадиона «Центральный» завалена строительным мусором.



Ещё полтора месяца назад здесь были трибуны.



- Демонтажные работы проводятся дикими, варварскими методами! – возмущается местная жительница Нина Владимировна БАЛАШОВА, старшая по одному из домов. – Во-первых, забор до конца не установили, на территорию бывшего стадиона пролезают дети – бродят по руинам. И гоняет их оттуда не сторож, а жильцы! Кроме того, ограждение установили так, что под ним есть огромные щели, через которые на площадку спокойно залезет даже взрослый. Сам забор поставили так, что он занимает существенную часть тротуара. Организация, осуществляющая снос, устроила здесь склад отходов, хотя этого быть не должно! Мы изучали СНиПы, правила организации строительной площадки – мусор должен вывозиться на полигон. В Рождественскую ночь сюда приезжали на «Газели» какие-то люди и тырили металлолом – гремели в три часа! Как вы думаете, мы, жители, можем нормально к этому относиться? Ещё нет никакого строительства, а нарушения уже начались!

P.S.

На прошлой неделе мы побывали на месте бывшего стадиона «Центральный» и убедились, что претензии жителей абсолютно обоснованные. С начала демонтажных работ прошло больше месяца, но пустырь до сих пор не огорожен полностью – пройти на его территорию может любой желающий. Я сделала это без труда.

Сторож, охраняющий площадку, заинтересовался моей персоной только минут через 10. Узнав, что я журналист, заверил меня, что «скоро здесь всё будет: и ворота, и надёжная охрана». Ответа на вопрос, почему этого нет до сих пор, я, конечно, не получила. Да и что мог ответить на это рядовой работник?



Демонтажные работы начались больше месяца назад, но пустырь до сих пор не огорожен полностью.

Чем закончится эта история, сейчас не скажет никто. Но некоторые калужане предполагают самый худший сценарий: подрядчика для Дворца спорта так и не найдут, статус земельного участка по-тихому изменят и затем продадут какому-нибудь застройщику. А вскоре после этого на месте «Центрального» появится новый жилой комплекс или очередной торгово-развлекательный центр.

Фото автора.

Эта статья опубликована в №5 газеты «Калужский перекресток» от 31.01.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.