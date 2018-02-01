Головоломка для калужан: за какое городское пространство голосовать 18 марта?

В среду, 31 января, в Калуге состоялась пресс-конференция с участием министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора ВИРКОВА и городского головы Калуги Константина ГОРОБЦОВА. Встреча была посвящена реализации в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как и в прошлом году, в рамках этой программы в российских городах будут благоустраиваться дворы и общественные пространства. Но теперь определить территории, которые следует привести в порядок в первую очередь, должны сами горожане.

- Первый этап реализации программы по определению общественных территорий начался – идёт сбор предложений от граждан, - рассказал на пресс-конференции Егор Вирков. – Эта работа продлится до 9 февраля. На втором этапе общественная комиссия из всех предложений отберёт варианты для рейтингового голосования. Далее мы должны определить и подготовить эскизные проекты, чтобы люди имели визуальное представление о том, как будут выглядеть эти территории. Для проведения голосования будет сформирована счётная комиссия.

После подведения итогов вносятся изменения в муниципальную программу, определяется подрядчик, реализуется объект. Если требуется разработка полномасштабного проекта, то целесообразно было бы начать её в этом году, а завершить в следующем.

Горуправа на сегодняшний день получила предложения о благоустройстве 25 территорий. Большинство из них расположено в микрорайонах. Исключением являются три крупных городских пространства: Березуйский овраг, набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова.

Ранее гордума Калуги сообщала, что калужане должны выбрать одну из трёх общегородских территорий. Также в каждом из 25 избирательных округов будет определена локальная общественная территория, также подлежащая благоустройству в первоочередном порядке. Однако по факту оказалось, что голосование пройдёт несколько иначе.

Отдать свой голос можно будет только за одну-единственную территорию из предложенного перечня.

- Ту, которая будет иметь больше всего голосов в процентном отношении к количеству жителей, мы и отремонтируем в этом году, - пояснил градоначальник. – Изготовление небольшого проекта экспертизы не требует. Благоустройство территории будет проходить в летний период.

Константин Горобцов заранее уверен, что в голосовании победит не общегородское пространство, а небольшая территория внутри микрорайона.

- Представим 18 марта, - рассуждал городской голова. – На избирательном участке лежит этот лист со списком территорий. Когда гражданин приходит, он видит его и смотрит, что знакомого есть в этом листе. И видит свою улицу! Или хотя бы соседнюю. Он галочку там поставит! Жители знают любимое место около дома, и за него и придут голосовать. Например, жители улицы Пухова проголосуют за свой родной Пуховский пруд, жители Турынино – тоже за свою, родную… Список примерно понятен. Мы уже знаем, какие самые любимые, ожидаемые территории. А сквер Волкова, набережная Яченского водохранилища и Березуйский овраг находятся в плане подготовки к 650-летию Калуги. Делать их будем всё равно.

- Тогда зачем вы включили эти объекты в перечень для голосования? – удивились журналисты.

- Эти три зоны будут в списке для тех, кто считает, что их нужно отремонтировать в первую очередь, потому что кто-то утром, например, бегает в сквере Волкова, вечером гуляет там с детьми и вообще он виден из окна, - ответил Горобцов.

- Допустим, победит не маленькая территория внутри микрорайона, а именно крупный объект. Что тогда будете делать? – продолжали допытываться представители СМИ.

В ответ градоначальник сказал, что такой вариант развития событий едва ли возможен. Чуть позже он, правда, добавил:

- Если 100 тысяч человек скажут, что хотят, например, благоустройства водохранилища, то у нас есть концепция, есть возможность отремонтировать там тротуары и проезжую часть, сделать освещение – будем делать. Всё по деньгам. Но если Пуховский пруд сделаем от и до с рюшечками, то Яченское водохранилище всё не сделаем, потому что есть ряд причин. Но начнём.

Добавим: представить на всеобщее обозрение перечень общегородских территорий, за которые калужане смогут проголосовать 18-го числа, обещают в начале марта.