Калужане выйдут на митинг, чтобы поддержать олимпийцев

В субботу, 3 февраля, в Калуге на Театральной площади состоится акция в поддержку российских спортсменов «Олимпийцы, Калуга с вами!».
Подобное мероприятие в этот день пройдёт по всей стране.
- Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации, — заявила представитель организатора общероссийской акции, председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена СУТОРМИНА. - Печально, что спорт смешался с политикой, и удар придется держать нашим спортсменам.
А в социальных сетях на днях стартовал флешмоб #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ! Россияне публикуют фото и видео с сердцем в поддержку российской сборной на Олимпийских играх-2018.
Напомним, что в Корею из России едут только 169 спортсменов. Выступать они будут под нейтральным флагом. От Калужской области на соревнования выйдет горнолыжник Александр Андриенко.
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