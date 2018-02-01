Калужане выйдут на митинг, чтобы поддержать олимпийцев

В субботу, 3 февраля, в Калуге на Театральной площади состоится акция в поддержку российских спортсменов «Олимпийцы, Калуга с вами!».

Подобное мероприятие в этот день пройдёт по всей стране.

- Сейчас нам, всему российскому обществу, как никогда важно консолидироваться и поддержать наших спортсменов, которые оказались в такой сложной ситуации, — заявила представитель организатора общероссийской акции, председатель комиссии Общественной палаты РФ Елена СУТОРМИНА. - Печально, что спорт смешался с политикой, и удар придется держать нашим спортсменам.

А в социальных сетях на днях стартовал флешмоб #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ! Россияне публикуют фото и видео с сердцем в поддержку российской сборной на Олимпийских играх-2018.

Напомним, что в Корею из России едут только 169 спортсменов. Выступать они будут под нейтральным флагом. От Калужской области на соревнования выйдет горнолыжник Александр Андриенко.