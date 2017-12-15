Картина дня: запрет парковки, платная трасса и авария на Кирова

Рассказываем, какими новостями запомнился последний рабочий день недели – пятница, 15 декабря.

Сегодня стало известно, что на 17 улицах Калуги запретят стоянку. Это необходимо, чтобы коммунальщики могли проводить уборку проезжей части, объяснили ситуацию в городской управе.

Платный участок Киевской трассы продлят ещё на 60 километров. В итоге через пару лет платить придётся за проезд со 194 по 65 километры.

Появилось видео, как «Лада» снесла ограждение на улице Кирова. Отечественная легковушка поворачивала направо с Марата, а водитель «Ауди» ехал со стороны сквера Мира.

Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе. Наш фоторепортаж с традиционного конкурса.

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