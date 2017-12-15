Картина дня: запрет парковки, платная трасса и авария на Кирова

Рассказываем, какими новостями запомнился последний рабочий день недели – пятница, 15 декабря.
Сегодня стало известно, что на 17 улицах Калуги запретят стоянку. Это необходимо, чтобы коммунальщики могли проводить уборку проезжей части, объяснили ситуацию в городской управе.
Платный участок Киевской трассы продлят ещё на 60 километров. В итоге через пару лет платить придётся за проезд со 194 по 65 километры.
Появилось видео, как «Лада» снесла ограждение на улице Кирова. Отечественная легковушка поворачивала направо с Марата, а водитель «Ауди» ехал со стороны сквера Мира.
Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе. Наш фоторепортаж с традиционного конкурса.
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Картина дня: приговор врачу, протест Татарстана и вопрос Путину 14.12.2017 20:00
Картина дня: подорожание проезда, убийство зубра и рейтинг вузов 13.12.2017 20:00
Картина дня: без катка и электричества 12.12.2017 20:00
Картина дня: губернатор высказался о платной парковке 11.12.2017 20:00
Картина дня: о закрытой школе, растущих ценах и уходящих морозах 08.12.2017 20:00
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