Платный участок Киевской трассы продлят ещё на 60 километров

Как мы уже рассказывали, в ближайшие недели участок трассы М3 «Украина» со 173 по 194 километры будет сдан в эксплуатацию. Также уже разрабатывается проект реконструкции дороги с 65 по 124 километры – от Наро-Фоминска до Малоярославца. В четверг, 14 декабря, об этом рассказали на совещании, которое провели в Детчино губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей КЕЛЬБАХ.
По данным ГК «Автодор», в ближайшие месяцы будут проведены исследования: как по существующему автомобильному трафику, так и по прогнозному. Руководство госкомпании заверило, что все населенные пункты, через которые проходит данный участок автодороги, будут иметь альтернативные проезды.
Сроки реализации этого проекта пока не называются. Ранее речь шла о 2020-21 годах. После его завершения протяженность платного участка Киевской трассы составит 130 километров.
Говоря о завершении работ на участке со 173 по 194 километры, участники совещания отметили, что уже завершены основные дорожные работы, нанесена разметка, установлены знаки и ограждение, по постоянной схеме организовано освещение.
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