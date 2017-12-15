Главная > Новости > Праздники

Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе

15.12.2017 15:18 8 1399 Елена Французова
Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе

В четверг, 14 декабря, в Доме музыки состоялся ежегодный конкурс «Калужская Снегурочка». Если в прошлом году за звание внучки Деда Мороза боролись девушки, то в этом - девочки 9-10 лет.

На конкурс было подано 30 заявок. Отбор прошли 10 девочек. Но всех участниц пригласили на финал, вручили памятные подарки и грамоты.

Юные калужанки не растерялись, пришли в нарядах Снегурочек и активно  поддерживали финалисток.

- Снегурочка - это добрый новогодний волшебник. А делать волшебство может любой  из нас! Для этого нужно быть добрым, любить близких и всех окружающих,  дарить им тепло своего сердца, - поприветствовала участниц конкурса начальник Управления культуры Яна ВАСИНА.  

- С каждым годом Снегурочки становятся всё краше и краше. Глаза у них горят, костюмы потрясающие. Я просто в восторге! - признался перед началом конкурса Дед Мороз. - В этом году они более юные, чем в прошлом, но я уверен, что не мене талантливые.

И главный зимний волшебник оказался прав. Школьницы и пели, и танцевали. Остаётся удивляться, как они находят время на учебу и рукоделье.


Анна Гончаровская, школа № 38.

- Много читаю, увлекаюсь историей родного края, - рассказала о себе Аня. - Посещаю кружки в Колюпансвском сельском ДК, танцую в коллективе «Другая планета», пою в ансамбле «Ладушки» и посещаю драматические кружки. А ещё я люблю фотографировать и рассматривать свои снимки с друзьями и близкими. Я люблю вязать, но пока только для своих кукол. Совсем недавно освоила для себя новый вид творчества - алмазная мозаика.


Таисия Козлова, школа № 5.

Девочка рассказала о своей жизни в стихах, пошутила, что волшебно выглядит не всегда, призналась, что ей во всём помогает семья – мама, папа и брат.

Таисия учится в художественной школе, занимается в театре «Салют».

- Я вам признаюсь честно, хочу актрисой стать, сниматься в сериалах, на сцене выступать.


Дарья Кройтор, школа № 11.

Реп прочитала и спела о себе песню. И то, и другое сделал очень талантливо.


Алена Андрияшкина, школа № 30.

- Я люблю рисовать,  танцевать, петь и, кончено же, читать стихи. Мне 10 лет. Я могу быть внучкой любого дедушки, да будь он хоть мороз, - сказала Алёна.

Девочка занимается в ДК Силикатный.


Серафима Иноземцева, школа № 15.

- Мне 10 лет. Моё имя переводится как огненный ангел, мама говорит, что я такая и есть, - рассказала о себе школьница. - У меня много друзей, я нахожу их повсюду, где появляюсь.

Девочка любит готовить с мамой и бабушкой. Её фирменное блюдо - омлет.

Несмотря на юный возраст, уже успела побывать в 13 городах разных стран мира.

Мечтает о том, чтобы Дед Мороз подарил ей собаку – джек-рассел-терьера.  


Владислава Загудаева, гимназия № 24.

- Я вам о себе расскажу объективно: умна, весела и во всём позитивна. Люблю читать и рисовать, - призналась Владислава.

А ещё она танцует, занимается в вокальной студии.

- Всей семьёй меня собрали, мне напутствие все дали: «Надо, Влада, постараться, улыбаться, не стесняться». Я послушала, и вот, смотрит на меня народ.

Девочка мечтает стать артисткой.


Дарья Куроедова, школа № 44.

Любит веселиться, танцует и поёт.

- Минута славы наступила, - сказала Даша о своём выступлении.


Анастасия Колесникова, школа № 17.  Одна из самых юных участниц.

- Мечтаю стать настоящей Снегурочкой, - призналась девочка.

Настя участвует во всевозможных городских конкурсах - от «Елочки ГАИ» до «Калужской звёздочки».

- Этот образ создала лучший дизайнер - моя мама!

Екатерина Жулева, школа № 10.

- Увлекаюсь вокалом, изучаю немецкий язык, посещаю театральную студию. У меня много друзей и сегодня они пришли меня поддержать, - сказала Катя.

После этих слов её друзья подняли плакаты и захлопали в ладоши. .

- Решила участвовать в конкурсе, потому что это увлекательно и весело, - призналась девочка.


Вероника Лукашова, школа № 48

- Я Снегурочка краса, голубы у меня глаза, – читала стих о себе Вероника.

Девочка ходит на танцы, поёт, вяжет. Призналась, что готова защищать природу.

- Станет мир совсем другой, я ведь сказочный герой!

Нельзя не отметить, что держалось большинство девочек на сцене так, будто всю жизнь только и делают, что участвуют в представлениях. Артистизма Снегурочкам явно не занимать. Каждая одарила публику белоснежной улыбкой и изящно двигалась под музыку.

Костюмы девочек заслуживают отдельного внимания. Как оказалось, многие сшиты специально к этому дню, кто-то делал их на заказ, а у кого-то - рукодельные мамы.

Самым сложным был творческий конкурс. В нём участницы доказывали жюри и зрителям, что являются настоящими внучками Деда Мороза.


Анна Гончаровская поводила на сцене хоровод вместе с миниатюрным Дедом Морозом. А потом загадала зрителям загадки, а отгадки превратились в ёлочку.

Анна Гончаровская стала «Самой очаровательной Снегурочкой».


«Самая артистичная Снегурочка» - Таисия Козлова. Вместе со зрителями написала письмо Деду Морозу.


А ещё девочка рассказала, как сделать подарки своими руками.

Одним из самых ярких номеров стало выступление Дарьи Кройтор. То, что девочек поддерживали родители, неудивительно, но когда на сцену выходит старший брат, действительно впечатляет. В этом конкурсе для каждого члена семьи Даши нашлась роль, даже у мамы – хотя она и не встала под свет софитов, зато придумала сценарий.


Приз зрительских симпатий достался Алене Андрияшкиной.


«Самая грациозная Снегурочка» - Серафима Иноземцева.


В своём номере Серафима предложили зрителям слепить снежную паутину.


«Самая музыкальная Снегурочка» - Владислава Загудаева. Девочка напомнила, что Калуга – колыбель космонавтики. Вместе с ней зал исполнял космический танец.


«Самая озорная Снегурочка» - Дарья Куроедова. Подготовила подарок для Деда Мороза.


«Самая нежная Снегурочка» - Анастасия Колесникова. С помощью волшебных слов запустила в зал воздушные шары.


«Самая обаятельная Снегурочка» - Екатерина Жулева.


Катя решила в творческом задании устроить конкурс Дедов Морозов. И то верно - пусть поборются за титул главного волшебника. Но в итоге девочка признала, что каждый из них хорош по-своему, а значит, достоин дарить подарки малышам.


«Самая креативная Снегурочка» - Вероника Лукашова. Загадывала загадки зрителям.

В общем, каждая Снегурочка справилась с заданием – создала ощущение праздника. Проигравших не было. Все участницы были удостоены всевозможных титулов и одарены подарками.

А главной калужской Снегурочкой признана Дарья Кройтор. Именно её мы и увидим на новогодних площадках города в сопровождении Деда Мороза.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: новый год фоторепортаж праздник

Еще новости из рубрики «Праздники»

Год на орбите 15.12.2017 15:41

Повзрослеть, чтобы снова поверить в Деда Мороза 15.12.2017 13:59

Главную ёлку Калуги начали устанавливать на Театральной площади 14.12.2017 15:47

Детский брифинг Деда Мороза, новогодняя почта и чудо-сани: как развлекут калужан на праздниках 11.12.2017 17:53

20 катков зальют в Калуге 08.12.2017 10:17

15.12.2017 12:31 792 5
15.12.2017 11:00 639 4
14.12.2017 18:18 1170 14
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 16 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 10:00
Предновогодние ярмарки
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 16 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 16 декабря, 11:00
Сделай подарок к Новому году
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
сб 16 декабря, 14:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
сб 16 декабря, 12:00
Праздничные новогодние мероприятия
Калуга
вс 24 декабря, 12:00
«Наш веселый Новый год!»
Калуга
сб 16 декабря, 16:00
"Новогодняя история"
Филармония
вс 17 декабря, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
вс 17 декабря, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
вт 19 декабря, 12:00
"Новогодняя сказка в старинной усадьбе"
Усадьба Золотарёвых
вт 19 декабря, 17:00
"В ожидании чудес"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вт 26 декабря, 18:00
"На пороге новый год"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
ср 20 декабря, 10:30
«Новогодняя елка в Доме Гончаровых»
п. Полотняный Завод, музей
сб 30 декабря, 11:00
"Новогодние приключения в усадьбе Щепочкина"
п. Полотняный Завод, музей
ср 20 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
чт 21 декабря, 16:00
Новогодний праздник у ёлки
Детская школа искусств № 4
чт 28 декабря, 17:00
Новогодний концерт
Детская школа искусств № 4
чт 21 декабря, 18:30
Сеанс Old School Music музыки на Катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вс 24 декабря, 15:00
«ChristmasParty, или Новогодний Переполох» на катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 23 декабря, 11:00
«Новогодняя Елка в Торговом Квартале!»
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 23 декабря, 11:00
Конкурс «Семейный маскарад»
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 23 декабря, 12:00
«Приключение Ёжика или Новогоднее настроение»
Обнинск
сб 23 декабря, 17:00
Новогодняя ёлка
Рикки-Тикки
вс 24 декабря, 12:00
Новогодняя сказка и воздушное шоу
Крылья, гриль-бар
вс 24 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
вс 24 декабря, 17:00
Новогодняя сказка для детей и взрослых "Новогодние приключения Снеговика"
Филармония
пн 25 декабря, 19:00
Новогоднее танцевальное шоу с ансамблем танца "Образ"
Филармония
вт 26 декабря, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
сб 13 января, 13:00
"Коляда-маляда", русский инструментальный ансамбль "Каприс"
Филармония
пн 25 декабря, 11:00
«Дед Мороз - Шоу»
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пн 25 декабря, 18:30
"Вот и снова Новый Год"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 15:00
"Здравствуй, праздник Новогодний"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 11:00
Елка в гости зовет
Тарарам, детская игровая площадка
чт 28 декабря, 16:00
"Ёлка в облаках"
"В облаках" детское тайм-кафе
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

сб 16 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 11:00
«Приключения начинаются!...»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 16 декабря, 12:00
Резиденция Деда Мороза
Дом мастеров
сб 16 декабря, 14:00
Программа на декабрь
Дело в Соусе, кафе

Концерты

пт 15 декабря, 20:00
Концерт Black Transparent Light
Небо, антикафе
сб 16 декабря, 19:20
Точка G
Небо, антикафе
сб 16 декабря, 17:00
Jazzy Christmas
Дом музыки
сб 16 декабря, 19:00
Новогодние встречи Игоря Кумицкого. "Шоу №1"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Она
Звёздные войны: Последние джедаи
Тайна Коко
Жги!
Новости компаний

Сборная филиала «Калугаэнерго» принимает участие в Калужской футбольной суперлиге

MetaTrader4 – оптимальный терминал для торговли на Форекс

МегаФон улучшил качество связи в Калужской области

Обновляем зимний гардероб: шопинг по смешным ценам

Опросы
На ваш взгляд, надо ли нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом или отказаться? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Бетонный таз

drughunter 12 дек 2017 08:32

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Новости партнеров

В Калуге наиболее востребованными оказались менеджеры

Штрафы ГИБДД — полезное приложение для автовладельцев

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.