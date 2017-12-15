Калужский Дед Мороз нашёл себе Снегурочку помоложе

В четверг, 14 декабря, в Доме музыки состоялся ежегодный конкурс «Калужская Снегурочка». Если в прошлом году за звание внучки Деда Мороза боролись девушки, то в этом - девочки 9-10 лет.

На конкурс было подано 30 заявок. Отбор прошли 10 девочек. Но всех участниц пригласили на финал, вручили памятные подарки и грамоты.

Юные калужанки не растерялись, пришли в нарядах Снегурочек и активно поддерживали финалисток.

- Снегурочка - это добрый новогодний волшебник. А делать волшебство может любой из нас! Для этого нужно быть добрым, любить близких и всех окружающих, дарить им тепло своего сердца, - поприветствовала участниц конкурса начальник Управления культуры Яна ВАСИНА.

- С каждым годом Снегурочки становятся всё краше и краше. Глаза у них горят, костюмы потрясающие. Я просто в восторге! - признался перед началом конкурса Дед Мороз. - В этом году они более юные, чем в прошлом, но я уверен, что не мене талантливые.

И главный зимний волшебник оказался прав. Школьницы и пели, и танцевали. Остаётся удивляться, как они находят время на учебу и рукоделье.



Анна Гончаровская, школа № 38.

- Много читаю, увлекаюсь историей родного края, - рассказала о себе Аня. - Посещаю кружки в Колюпансвском сельском ДК, танцую в коллективе «Другая планета», пою в ансамбле «Ладушки» и посещаю драматические кружки. А ещё я люблю фотографировать и рассматривать свои снимки с друзьями и близкими. Я люблю вязать, но пока только для своих кукол. Совсем недавно освоила для себя новый вид творчества - алмазная мозаика.



Таисия Козлова, школа № 5.

Девочка рассказала о своей жизни в стихах, пошутила, что волшебно выглядит не всегда, призналась, что ей во всём помогает семья – мама, папа и брат.

Таисия учится в художественной школе, занимается в театре «Салют».

- Я вам признаюсь честно, хочу актрисой стать, сниматься в сериалах, на сцене выступать.



Дарья Кройтор, школа № 11.

Реп прочитала и спела о себе песню. И то, и другое сделал очень талантливо.



Алена Андрияшкина, школа № 30.

- Я люблю рисовать, танцевать, петь и, кончено же, читать стихи. Мне 10 лет. Я могу быть внучкой любого дедушки, да будь он хоть мороз, - сказала Алёна.

Девочка занимается в ДК Силикатный.



Серафима Иноземцева, школа № 15.

- Мне 10 лет. Моё имя переводится как огненный ангел, мама говорит, что я такая и есть, - рассказала о себе школьница. - У меня много друзей, я нахожу их повсюду, где появляюсь.

Девочка любит готовить с мамой и бабушкой. Её фирменное блюдо - омлет.

Несмотря на юный возраст, уже успела побывать в 13 городах разных стран мира.

Мечтает о том, чтобы Дед Мороз подарил ей собаку – джек-рассел-терьера.



Владислава Загудаева, гимназия № 24.

- Я вам о себе расскажу объективно: умна, весела и во всём позитивна. Люблю читать и рисовать, - призналась Владислава.

А ещё она танцует, занимается в вокальной студии.

- Всей семьёй меня собрали, мне напутствие все дали: «Надо, Влада, постараться, улыбаться, не стесняться». Я послушала, и вот, смотрит на меня народ.

Девочка мечтает стать артисткой.



Дарья Куроедова, школа № 44.

Любит веселиться, танцует и поёт.

- Минута славы наступила, - сказала Даша о своём выступлении.



Анастасия Колесникова, школа № 17. Одна из самых юных участниц.

- Мечтаю стать настоящей Снегурочкой, - призналась девочка.

Настя участвует во всевозможных городских конкурсах - от «Елочки ГАИ» до «Калужской звёздочки».

- Этот образ создала лучший дизайнер - моя мама!

Екатерина Жулева, школа № 10.

- Увлекаюсь вокалом, изучаю немецкий язык, посещаю театральную студию. У меня много друзей и сегодня они пришли меня поддержать, - сказала Катя.

После этих слов её друзья подняли плакаты и захлопали в ладоши. .

- Решила участвовать в конкурсе, потому что это увлекательно и весело, - призналась девочка.



Вероника Лукашова, школа № 48

- Я Снегурочка краса, голубы у меня глаза, – читала стих о себе Вероника.

Девочка ходит на танцы, поёт, вяжет. Призналась, что готова защищать природу.

- Станет мир совсем другой, я ведь сказочный герой!

Нельзя не отметить, что держалось большинство девочек на сцене так, будто всю жизнь только и делают, что участвуют в представлениях. Артистизма Снегурочкам явно не занимать. Каждая одарила публику белоснежной улыбкой и изящно двигалась под музыку.

Костюмы девочек заслуживают отдельного внимания. Как оказалось, многие сшиты специально к этому дню, кто-то делал их на заказ, а у кого-то - рукодельные мамы.

Самым сложным был творческий конкурс. В нём участницы доказывали жюри и зрителям, что являются настоящими внучками Деда Мороза.



Анна Гончаровская поводила на сцене хоровод вместе с миниатюрным Дедом Морозом. А потом загадала зрителям загадки, а отгадки превратились в ёлочку.

Анна Гончаровская стала «Самой очаровательной Снегурочкой».



«Самая артистичная Снегурочка» - Таисия Козлова. Вместе со зрителями написала письмо Деду Морозу.



А ещё девочка рассказала, как сделать подарки своими руками.

Одним из самых ярких номеров стало выступление Дарьи Кройтор. То, что девочек поддерживали родители, неудивительно, но когда на сцену выходит старший брат, действительно впечатляет. В этом конкурсе для каждого члена семьи Даши нашлась роль, даже у мамы – хотя она и не встала под свет софитов, зато придумала сценарий.



Приз зрительских симпатий достался Алене Андрияшкиной.



«Самая грациозная Снегурочка» - Серафима Иноземцева.



В своём номере Серафима предложили зрителям слепить снежную паутину.



«Самая музыкальная Снегурочка» - Владислава Загудаева. Девочка напомнила, что Калуга – колыбель космонавтики. Вместе с ней зал исполнял космический танец.



«Самая озорная Снегурочка» - Дарья Куроедова. Подготовила подарок для Деда Мороза.



«Самая нежная Снегурочка» - Анастасия Колесникова. С помощью волшебных слов запустила в зал воздушные шары.



«Самая обаятельная Снегурочка» - Екатерина Жулева.



Катя решила в творческом задании устроить конкурс Дедов Морозов. И то верно - пусть поборются за титул главного волшебника. Но в итоге девочка признала, что каждый из них хорош по-своему, а значит, достоин дарить подарки малышам.



«Самая креативная Снегурочка» - Вероника Лукашова. Загадывала загадки зрителям.

В общем, каждая Снегурочка справилась с заданием – создала ощущение праздника. Проигравших не было. Все участницы были удостоены всевозможных титулов и одарены подарками.

А главной калужской Снегурочкой признана Дарья Кройтор. Именно её мы и увидим на новогодних площадках города в сопровождении Деда Мороза.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.