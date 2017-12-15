Появилось видео, как «Лада» снесла ограждение на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, в ночь на пятницу, 15 декабря, на улице Кирова в Калуге в районе сквера Медсестёр «Лада» столкнулась с «Ауди». После этого отечественная легковушка протаранила ограждение и вылетела на встречную полосу.
Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали момент ДТП. Судя по этим кадрам, водитель «Лады» повернул с улицы Марата направо в левую полосу, а «Ауди» в этот момент ехал со стороны сквера Мира.
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