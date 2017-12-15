На улице Кирова опять снесли ограждение

В ночь на пятницу, 15 декабря, в районе сквера Медсестёр на улице Кирова в Калуге произошло ДТП.
– По предварительной информации, водитель Аudi А8, двигавшийся в левом ряду в сторону улицы Московской, не справился с управлением, - рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. – В результате произошло столкновение с попутным автомобилем Lada Vesta.
«Лада» выехала на встречку и снесла ограждение. Пострадал пассажир легковушки, информация о его состоянии сейчас уточняется.
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