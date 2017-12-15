На 17 улицах Калуги запретят стоянку

15.12.2017 10:12 1647 Дмитрий Ивьев

На 17 улицах Калуги запретят стоянку по чётным/нечётным числам. Решение об установке соответствующих знаков и табличек принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает в пятницу, 15 декабря, городская управа Калуги. ул. Баррикад - четная сторона до ул. Ленина, 140, четная сторона от ул. Московской до ул. Ленина, четная и нечетная сторона на всем протяжении от ул. Воронина до ул. Плеханова;

ул. Пролетарская- четная и нечетная сторона на всей протяженности;

ул. Бульвар Энтузиастов;

пер. Теренинский;

ул. Болотникова;

ул. Клюквина;

ул. Поле Свободы;

ул. Калинина;

ул. Бутома;

ул. Кооперативная;

пер. Чичерина;

ул. Добровольского;

ул. Кубяка;

пер. Вишневского;

ул. Малоярославецкая;

ул. Мичурина;

ул. Войкова.





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