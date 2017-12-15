На 17 улицах Калуги запретят стоянку по чётным/нечётным числам. Решение об установке соответствующих знаков и табличек принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает в пятницу, 15 декабря, городская управа Калуги.
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