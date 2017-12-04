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Картина дня: детский сад превратился в парковку

04.12.2017 20:00 0 461 Дмитрий Ивьев
Картина дня: детский сад превратился в парковку

На улице Хрустальной в Калуге вместо детского сада организовали стоянку. Но местным жителям она не нравится.

Новая волна эвакуаций: центр Калуги встал из-за сообщений о бомбах.

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Тэги: картина дня общество

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