Картина дня: детский сад превратился в парковку

На улице Хрустальной в Калуге вместо детского сада организовали стоянку. Но местным жителям она не нравится.

Новая волна эвакуаций: центр Калуги встал из-за сообщений о бомбах.

Продолжение истории с убийством 4-летней девочки в Людиново. Теперь вынесен приговор чиновнице.

Министр образования Калужской области пожаловался, что родители переложили воспитание детей на плечи учителей.

Всю неделю в Калуге будет скользко и мокро. Подробнее о прогнозе по ссылке.

В городе начали заливать катки. До Нового года меньше четырёх недель.

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