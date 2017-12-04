Картина дня: детский сад превратился в парковку

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Новая волна эвакуаций: центр Калуги встал из-за сообщений о бомбах.
Продолжение истории с убийством 4-летней девочки в Людиново. Теперь вынесен приговор чиновнице.
Министр образования Калужской области пожаловался, что родители переложили воспитание детей на плечи учителей.
Всю неделю в Калуге будет скользко и мокро. Подробнее о прогнозе по ссылке.
В городе начали заливать катки. До Нового года меньше четырёх недель.
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