Новая волна эвакуаций: центр Калуги встал из-за сообщений о бомбах

Вечером в понедельник, 4 декабря, в Калуге вновь начались массовые эвакуации из-за сообщений о минировании ряда зданий, сообщили в УМВД по Калужской области.

- В настоящий момент проводится комплекс проверочных мероприятий и принимаются меры по обеспечению безопасности граждан, - подчёркивают в полиции.

По сообщению наших читателей, оцеплены кинотеатр «Центральный» и ТЦ «РИО». Закрыто движение по улице Кирова в районе сквера Медсестер. В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» жители Калуги пишут об эвакуации в ТЦ «Торговый квартал» и гостинице «Ока».

- В случае обнаружения подозрительных предметов в местах массового скопления людей или общественном транспорте необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного – 102, Единая экстренная служба – 112, - напоминают в полиции.

В предыдущий раз, напомним, массовые сообщения о взрывных устройствах в Калуге поступали в конце сентября. Все они оказались ложными. Виновники до сих пор не найдены.

UPD. На улице Кирова движение открыли около 20:00. По предварительным данным, сообщения о бомбах были ложными.