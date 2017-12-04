Убийство 4-летней девочки в Людиново: вынесен приговор чиновнице

На днях в Калужской области суд вынес приговор бывшему начальнику отдела охраны прав детства отдела образования администрации Людиновского района. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть 4-летней девочки. Малышку, напомним, забила до смерти в сентябре 2016 года приёмная мать.

Ребёнок попал в эту приёмную семью в 2014 году, когда её родная мать умерла.

- Начальник отдела охраны прав детства дала незаконное указание подчиненным подготовить документы о назначении местной жительницы опекуном девочки, - рассказали в понедельник, 4 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - При этом личное дело ребенка не соответствовало предъявляемым требованиям: отсутствовало медицинское заключение.

Как говорят следователи, условия жизни девочки в семье не проверялись, а акты проверок составлялись формально. Если проверяющие и приходили, то приёмные родители предупреждались об этом заранее.

Согласно заключениям экспертиз, акты проверки условий жизни составлялись работником, которая находилась в момент «проверки» в декретном отпуске. Она же, говорится в материалах дела, по указанию начальника отдела подписала акты за опекуна и другого работника отдела охраны прав детства задним числом.

- Кроме того, сотрудница бездействовала, даже когда узнала, что приемная мать начала избивать девочку, - отмечают в СК. - Формализм в работе начальника отдела охраны прав детства привел к тому, что женщина продолжала истязать и избивать ребенка.

Бывшую чиновницу приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.