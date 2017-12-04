Всю неделю в Калуге будет скользко и мокро

В понедельник, 4 декабря, местами пройдёт снег. Температура воздуха в Калуге 0°С…+2°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление низкое - 736 мм. рт. ст. На дорогах гололедица.
Во вторник похолодает. Ночью столбики термометров опустятся до -4°С…-2°С, днём будет -2°С…0°С. Местами пройдут небольшие осадки.
В среду, 6 декабря, также возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -5°С…-3°С, днём -1°С…+1°С.
В четверг ночью прогнозируется -6°С…-4°С, днём -4°С…-2°С.
В пятницу, 8 декабря, ночью -7°С…-5°С, а днём – около 0°С. Пройдут осадки.
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