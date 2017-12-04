На Хрустальной вместо детского сада организовали стоянку

На прошлой неделе в Калуге в микрорайоне Хрустальный у шестого корпуса дома №44 начали организовывать стоянку.
- Изначально на этом месте должен был быть детский сад, - рассказала нам представитель дольщиков компании «СУ-155» Елена ДЕДУХ. – Но после того, как застройщик был признан банкротом, нам дали понять, что дошкольное учреждение в микрорайоне не появится. Котлован просто обнесли забором.
В итоге жильцы договорились с санатором, что на месте сада появится парковка.
- Вопрос с парковкой стоит остро для жителей пяти корпусов. По сути, у нас только две парковки, одну из которых заливает битум, - говорит местная жительница Елена СЕЛИВАНОВА.
- Парковку шестого корпуса самовольно забрал себе МФЦ. Наши обращения к городским властям и в прокуратуру результатов не дали, - добавляет Елена Дедух.
Проект, который санатор показал жильцам, им понравился.
- Нам показали красивый проект, часть территории отдано под зелёную зону. Но на деле оказалось, что вместо асфальтового покрытия, будет щебёночное, - продолжает Елена. – Городские власти подписали такой вариант.
Жильцы обратились в инспекцию государственного жилищного надзора. Инспектор выехала на место, осмотрела стоянку и пояснила, что документы о щебёночной парковке согласованы с городской управой, а значит, всё законно.
Жильцы же уверены, что от такой парковки будет больше грязи, чем толку.
- Щебёнка будет валяться вокруг домов, не каждая машина сможет заехать. Это же город, а не деревня!
- Когда мы покупали квартиры, нам говорили, что здесь будет детский сад, благоустройство, - говорит Елена Селиванова. - А по факту получается, что мы купили голые стены и больше ничего. Нет даже нормальной парковки.
Дольщики собираются обращаться в прокуратуру.
Фото автора.
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