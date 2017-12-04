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На Хрустальной вместо детского сада организовали стоянку

04.12.2017 16:58 11 2806 Дмитрий Ивьев
На Хрустальной вместо детского сада организовали стоянку

На прошлой неделе в Калуге в микрорайоне Хрустальный у шестого корпуса дома №44 начали организовывать стоянку.

- Изначально на этом месте должен был быть детский сад, - рассказала нам представитель дольщиков компании «СУ-155» Елена ДЕДУХ. – Но после того, как застройщик был признан банкротом, нам дали понять, что дошкольное учреждение в микрорайоне не появится. Котлован просто обнесли забором.

В итоге жильцы договорились с санатором, что на месте сада появится парковка.

- Вопрос с парковкой стоит остро для жителей пяти корпусов. По сути, у нас только две парковки, одну из которых заливает битум, - говорит местная жительница Елена СЕЛИВАНОВА.

- Парковку шестого корпуса самовольно забрал себе МФЦ. Наши обращения к городским властям и в прокуратуру результатов не дали, - добавляет Елена Дедух.

Проект, который санатор показал жильцам, им понравился.

- Нам показали красивый проект, часть территории отдано под зелёную зону. Но на деле оказалось, что вместо асфальтового покрытия, будет щебёночное, - продолжает Елена. – Городские власти подписали такой вариант.

Жильцы обратились в инспекцию государственного жилищного надзора. Инспектор выехала на место, осмотрела стоянку и пояснила, что документы о щебёночной парковке согласованы с городской управой, а значит, всё законно.

Жильцы же уверены, что от такой парковки будет больше грязи, чем толку.

- Щебёнка будет валяться вокруг домов, не каждая машина сможет заехать. Это же город, а не деревня!

- Когда мы покупали квартиры, нам говорили, что здесь будет детский сад, благоустройство, - говорит Елена Селиванова. - А по факту получается, что мы купили голые стены и больше ничего. Нет даже нормальной парковки.

Дольщики собираются обращаться в прокуратуру.

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Тэги: благоустройство елена дедух дольщики елена селиванова

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