«Тойота» увязла в битумном озере на Хрустальной

На улице Хрустальной в Калуге, где уже несколько лет разливается битумное озеро, на днях увяз автомобиль «Тойота».
- Владелец авто - девушка не местная, - написала в «ВКонтакте» Елена Селиванова. - Она понятия не имела, что там такое. Сейчас битум сильно разлился, блестит на солнце, она думала - просто лужи. Спасибо надо сказать нашей УК, которая не сделала никаких ограничений, хотя мы к ним не один раз обращались с этой просьбой.
Отметим, что ещё в июле 2016 года городской голова Калуги Константин Горобцов обещал губернатору Анатолию Артамонову справится с подземным хранилищем битума. Однако за год ничего не поменялось.
Фото: Пётр Велигоша.
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