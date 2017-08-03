«Тойота» увязла в битумном озере на Хрустальной

На улице Хрустальной в Калуге, где уже несколько лет разливается битумное озеро, на днях увяз автомобиль «Тойота».

- Владелец авто - девушка не местная, - написала в «ВКонтакте» Елена Селиванова. - Она понятия не имела, что там такое. Сейчас битум сильно разлился, блестит на солнце, она думала - просто лужи. Спасибо надо сказать нашей УК, которая не сделала никаких ограничений, хотя мы к ним не один раз обращались с этой просьбой.

Отметим, что ещё в июле 2016 года городской голова Калуги Константин Горобцов обещал губернатору Анатолию Артамонову справится с подземным хранилищем битума. Однако за год ничего не поменялось.

Фото: Пётр Велигоша.