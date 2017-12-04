Первый каток начали заливать в Калуге

В Калуге начали заливать первый каток. Традиционно он появится во дворе дома №18 корп. 2 по улице Генерала Попова.
- Ежегодно тренером Владимиром Романовым организуется обучение катанию на коньках, игре в хоккей, проводятся различные спортивные мероприятия для детей и взрослых, - сообщает 4 декабря городская управа.
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