Картина дня: прав ли Варламов?

Известный российский блогер Илья Варламов по нашей просьбе посмотрел на фото нового калужского сквера, появившегося на месте рынка, и вынес вердикт: «Сделано очень плохо, на уровне 90-х». Под этой новостью разгорелась жаркая дискуссия.
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